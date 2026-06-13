Într-o zi care va rămâne scrisă în analele piețelor financiare, SpaceX a debutat vineri pe bursa Nasdaq, declanșând un val de optimism investitorilor și propulsând averea lui Elon Musk la pragul istoric de un trilion de dolari. Presa internațională, BBC, CNN, Reuters, Fox News, descriu acest entuziasm.

După o ofertă publică inițială (IPO) record de 75 de miliarde de dolari, depășind pragul stabilit de Saudi Aramco în 2019, acțiunile companiei aerospațiale au crescut cu 19% încă din prima zi de tranzacționare.

La finalul ședinței de tranzacționare de vineri, 12 iunie 2026, acțiunile SpaceX au închis la prețul de 160,95 dolari, conferind companiei o capitalizare de piață de 2,1 trilioane de dolari.

Această performanță plasează SpaceX pe locul al șaselea în topul celor mai valoroase companii americane, imediat în urma gigantului Amazon, 2,6 trilioane de dolari.

Peste 510 milioane de acțiuni au schimbat proprietarii într-o singură zi, un volum impresionant care reflectă încrederea investitorilor în viziunea pe termen lung a lui Musk, în ciuda faptului că, din punct de vedere contabil, compania este încă neprofitabilă.

Analistul Seth Hickle, CIO la Mindset Wealth Management, explică pentru reuters, entuziasmul investitorilor printr-o analogie istorică: „Pentru mulți, a investi în SpaceX este echivalentul investiției în căile ferate în timpul Revoluției Industriale. Investitorii sunt dispuși să plătească o primă pentru a face parte din acest viitor.”

Succesul SpaceX nu este doar o cifră pe ecran. Compania a susținut că piața sa potențială se ridică la 28,5 trilioane de dolari, cel mai mare „addressable market” din istoria umanității, susținut de poziția dominantă în lansările orbitale și de succesul rețelei de internet prin satelit, Starlink.

Prin această evaluare, Elon Musk devine oficial primul trilionar din istoria modernă, consolidându-și poziția de cel mai influent antreprenor tech. Se estimează că aproximativ 4.000 de angajați actuali și foști ai SpaceX au devenit milionari în urma acestei listări, scrie BBC.

Deși debutul a fost impecabil, experții avertizează asupra volatilității. Cu un raport preț-venituri de aproximativ 112, SpaceX este evaluată mult peste media sectorului tehnologic, determinând unele firme de analiză, precum CFRA, să atribuie acțiunii un rating de „sell”.

Deși nu îndeplinește momentan criteriile pentru S&P 500, SpaceX este așteptată să intre rapid în componența indicelui Nasdaq 100, ceea ce va atrage automat fluxuri masive de capital din partea fondurilor pasive și a ETF-urilor.

Debutul SpaceX a provocat un fenomen de „reconfigurare” a portofoliilor. Pe măsură ce investitorii au investit capital către SpaceX, alte companii din sectorul spațial și satelitar au înregistrat scăderi: Planet Labs a pierdut 9%, iar EchoStar a încheiat ziua cu o depreciere de 11%.

În timp ce criticii se întreabă dacă evaluarea poate fi susținută pe termen lung în lipsa unor fundamente profitabile tradiționale, susținătorii văd în SpaceX „noul Amazon”. Adică o companie care nu doar caută profituri imediate, ci rescrie modul în care umanitatea interacționează cu tehnologia și spațiul cosmic.

Informațiile financiare prezentate se bazează pe raportările bursiere din 12 iunie 2026. Investițiile pe piața de capital implică riscuri, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare.