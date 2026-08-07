Agenția Proprietății Publice (APP) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru verificarea averii și intereselor personale ale lui Dumitru Vangheli, fost administrator al Întreprinderii de Stat Moldatsa. Demersul vine după finalizarea anchetei interne declanșate în urma investigației publicate de Ziarul de Gardă despre CV-ul cu informații false al fostului director, afacerile acestuia și activitatea desfășurată la conducerea companiei.

Sesizarea a fost depusă la 9 iulie 2026. Președintele ANI, Lilian Chișca, a confirmat că solicitarea a fost recepționată și se află în etapa verificării. În același timp, APP anunță că și-a încheiat propria anchetă internă.

Comisia constituită în acest scop s-a reunit în două ședințe de lucru și a cerut încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli. Totodată, a recomandat conducerii executive a Moldatsa inițierea unui audit extern pentru activitatea întreprinderii din perioada august 2024 – mai 2026 și a propus Ministerului Finanțelor efectuarea unui control de specialitate prin Inspectoratul Control Financiar de Stat.

Comisia de cenzori a analizat salarizarea și achizițiile desfășurate în semestrul al doilea al anului 2025 și în primul semestru din 2026.

Potrivit APP, fondul de remunerare din 2025 a fost de 233,6 milioane de lei și „a fost executat în limitele aprobate”, iar majorarea salarială de 35,6% „a fost susținută de dinamica favorabilă a veniturilor și profitului”.

Raportul atrage însă atenția asupra unor „riscuri instituționale privind fundamentarea deciziilor cu impact salarial, aplicarea neuniformă a componentelor variabile ale remunerației, dependența ridicată de sporuri și prime”.

„În special, Comisia evidențiază riscul fundamentării insuficiente a deciziilor cu impact salarial, determinat de lipsa unor criterii și indicatori clar definiți pentru stabilirea anumitor componente ale remunerației, riscul aplicării neuniforme a componentelor variabile ale remunerației și riscul unei dependențe excesive de plățile variabile în structura remunerației personalului.

În acest context, Comisia recomandă revizuirea și completarea reglementărilor interne privind salarizarea, prin instituirea unor criterii obiective, transparente și măsurabile pentru acordarea componentelor variabile ale remunerației, în vederea asigurării unui tratament unitar, a creșterii transparenței procesului decizional și a diminuării riscurilor identificate”, transmite APP.

Raportul evidențiază modificări repetate ale planului de achiziții

Controlul Comisiei de cenzori mai arată că Planul general de achiziții pentru anul 2026 a fost modificat de trei ori în aproximativ cinci luni, iar valoarea estimată a acestuia a crescut cu 55,3% comparativ cu forma inițială.

De asemenea, analiza contractelor derulate în semestrul al doilea din 2025 și în primele șase luni ale anului 2026 indică o concentrare semnificativă a valorii achizițiilor într-un număr redus de contracte.

„Totodată, analiza execuției contractuale aferente semestrului II al anului 2025 și perioadei ianuarie–iunie 2026 relevă o concentrare semnificativă a valorii achizițiilor într-un număr redus de contracte de valoare mare, inclusiv contractul privind achiziția radarului, care reprezintă 55,2% din valoarea totală a contractelor încheiate în primele cinci luni ale anului 2026”, se arată în răspunsul APP.

Investigația ZdG a dus la demiterea lui Dumitru Vangheli

La 18 iunie 2026, Ziarul de Gardă a publicat o investigație potrivit căreia Dumitru Vangheli, care încasa un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de administrator al Moldatsa.

Conform investigației, acesta a susținut că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a lucrat timp de doi ani ca pilot la Air Canada. Verificările realizate de publicație, inclusiv pe baza răspunsurilor primite de la compania aeriană, au arătat că informațiile nu corespund realității.

Două zile mai târziu, pe 20 iunie, Dumitru Vangheli a fost demis din funcție. Potrivit deputatului PAS Dinu Plîngău, fostul director nu s-ar mai afla pe teritoriul Republicii Moldova.

La 30 iunie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a efectuat percheziții la Moldatsa într-un dosar penal deschis pentru suspiciuni de abuz în serviciu în circumstanțe agravante.

În aceeași zi, instituția a făcut public raportul de evaluare a integrității întreprinderii, care evidențiază mai multe vulnerabilități.

Documentul arată că au existat probleme în acordarea premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără concurs, iar unii salariați au îndeplinit simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate.

„Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin EUROCONTROL. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului”, a anunțat CNA.

Potrivit raportului, Dumitru Vangheli a participat, pe perioada mandatului său, la instruiri organizate în Singapore, China și Thailanda, deși programe similare erau disponibile gratuit prin Eurocontrol sau puteau fi urmate și în Republica Moldova.

Analiza comparativă a CNA arată că participarea la un curs IATA presupune cheltuieli estimate între 80.000 și 120.000 de lei pentru fiecare participant, în timp ce un curs organizat de Eurocontrol generează costuri de aproximativ 25.000–40.000 de lei, reprezentând doar cheltuielile de deplasare.

Raportul mai arată că la Moldatsa ar fi fost aplicate practici de fragmentare a achizițiilor pentru a evita pragul de 400.000 de lei de la care era necesar acordul APP. Potrivit documentului, un sistem de securitate cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei ar fi fost împărțit în 14 contracte separate, de valoare redusă, evitând astfel organizarea unei licitații publice și favorizând anumiți operatori economici.