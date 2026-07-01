Republica Moldova. Scandalul de la MoldATSA, cu angajări dubioase şi salarii nejustificate, a pornit nu doar tăvălugul demisiilor, dar şi al reorganizărilor.

Prima în vizor a ajuns Agenţia Proprietăţii Publice (APP), al cărui director, Roman Cojuhari, a demisionat la câteva ore după ce deputatul Radu Marian a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe.

Amintim că scandalul MoldATSA a luat foc cu două săptămâni în urmă, după o invetigaţie a Ziarului de Gardă, în care arăta că directorul întreprinderii a inclus date false în CV la angajare. La scurt timp, un alt scandal a şocat societatea. Verişoara Maiei Sandu era angajată la MoldATSA pe post de comunicatoare, fiind remunerată cu circa 6000 de euro pe lună.

Agenția Proprietății Publice (APP) va fi reorganizată și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul ședinței Cabinetului de miniştri din 1 iulie.

„Și săptămâna trecută am spus foarte clar că Agenția Proprietății Publice are nevoie de o reorganizare profundă, fiindcă, precum știți foarte bine ce a fost implicați în aceste evenimente în ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv MoldATSA, dar acum și Metalferos”, a argumentat premierul.

Alexandru Munteanu că a discutat de ja cu ministrul Economiei Osmochescu la acest subiect şi i-a cerut în timpul cel mai scurt să prezinte mai scurt o evaluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare.

“Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii Consiliilor de Administrație ale Întreprinderilor de Stat.

Le solicit tuturor ministrelor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministere, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală, cât de profesioniți calificați sunt pentru aceste Consilii”, a promis Alexandru Munteanu.

Preşedinta Maia Sandu a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că APP trebuie divizată. Este vorba de crearea a două structuri. Una care să gestioneze întreprinderile de stat productive. Iar alta ă se ocupe de activele îngheţate şi întreprinderile aflate în insolvenţă.

„Separarea activelor productive - companii cu potențial comercial, de cele pasive - terenuri, imobile sau active aflate în proces de insolvabilitate. Asta înseamnă Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități: o entitate să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoarea și altă entitate să se ocupe de celelate active”, a declarat Maia Sandu.

Şefa statului a precizat că, pe termen scurt, este nevoie de un control al tuturor întreprinderilor, pentru a verifica modul cum se folosesc banii. „Și aici mă refer, în special, la salarizare și la achiziții publice. Este adevărat că există funcții care necesită competențe speciale de administrare a unor procese complexe și aici salariile trebuie să fie corespunzătoare, dar performanța nu trebuie să însemne abuzuri”, a declarat preşedinta.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, care este şi preşedinte al Partidului Acţiune şi Solidaritate, a anunţat marţi seara că i-a exclus din partid pe Anastasia Taburceanu, Lilia Coică, Mihai şi Petru Bondari.

Grosu a mai spus că a solicitat Guvernului demisia lui Petru Bondari de la conducerea întreprinderii de stat Metalferos. Dar şi o revizuire a salariilor mari din întreprinderile de stat.

„Ne cerem scuze pentru greșelile comise. Obiectivul nostru nu s-a schimbat - să ducem țara în UE, să avem instituții puternice, să avem o economie dezvoltată. Iar democrația, instituțiile și statul de drept se bazează în primul rând pe încredere.

Drumul este foarte greu și s-au făcut greșeli, însă s-au obținut și multe realizări importante. Acest obiectiv de țară e mai presus de interesele de partid. Vom face mai atent curățenie în echipele noastre, vom continua verificările, vom interveni mai repede când suntem sesizați.

Știu că orice am spune acum va fi întâmpinat cu neîncredere și revolta oamenilor e firească. Înțeleg că vorbele sunt mai puțin credibile și e nevoie de acțiuni care să demonstreze că nu am deviat de la principiile integrității, corectitudinii și onestității. Și asta vom face”, a declarat Igor Grosu.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, a descins marţi, 30 iunie, cu percheziţii la MoldATSA.

CNA a precizat că este vorba de acţiuni procesuale într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante.

„Cauza penală a fost pornită la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere. În urma acumulării informațiilor care au determinat existența unor suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunii investigate.

Acțiunile procesual-penale desfășurate au drept scop administrarea probelor necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și asigurarea unei investigări complete, obiective și sub toate aspectele”, se menţionează într-un comunicat al instituţiei.