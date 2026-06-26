Politica

Maia Sandu despre proiectul SOS România privind Unirea: Așa nu se face

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Maia Sandu despre proiectul SOS România privind Unirea: Așa nu se faceMaia Sandu. Sursa foto: Facebook/Maia Sandu
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Din cuprinsul articolului

Unirea rămâne o opțiune pentru o parte a cetățenilor, însă aceasta poate deveni realitate doar prin voința exprimată de majoritatea populației, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Declarația vine la scurt timp după ce Camera Deputaților a adoptat tacit proiectul de lege privind Unirea României cu Republica Moldova, inițiat de parlamentarii S.O.S. România.

Maia Sandu, mesaj tranșant legat de Unire

Maia Sandu a explicat că subiectul este adesea neînțeles în afara Republicii Moldova, deoarece mulți nu cunosc istoria regiunii.

„Pentru mulți oameni din alte țări, ideea e curioasă. Ei nu știu istoria noastră, nu știu despre faptul că în Republica Moldova sunt mulți oameni care susțin această idee de decenii”, a declarat Maia Sandu.

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Prioritatea rămâne integrarea europeană

Președinta a adăugat că obiectivul actual al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, iar orice discuție despre Unire trebuie să respecte voința cetățenilor.

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„Noi lucrăm în continuare pe integrarea europeană. Dar Unirea rămâne o opțiune care a fost întotdeauna o opțiune, dar e o opțiune care se poate materializa doar cu votul majorității cetățenilor. Deci cu un vot masiv al cetățenilor”, a spus președinta.

Maia Sandu respinge proiectul promovat de S.O.S. România

Întrebată despre proiectul care a trecut tacit de Camera Deputaților și urmează să fie analizat de Senat, Maia Sandu a spus că nu îl consideră un demers politic credibil.

„Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a comparat inițiativa cu un demers absurd.

„Așa nu se face unirea. Noi cu toții înțelegem foarte bine”, a adăugat ea.

Avertisment privind propaganda rusă

Maia Sandu a amintit că influența propagandei ruse a fost puternic resimțită înaintea referendumului privind integrarea europeană și a avertizat că astfel de acțiuni pot influența opțiunile cetățenilor.

„Am văzut ce a făcut Rusia cu un an înainte de referendum, cât de mult a reușit să manipuleze cetățenii Republicii Moldova și am ajuns în situația în care am câștigat la limită”, a spus Maia Sandu.

Potrivit președintei, Republica Moldova trebuie să rămână atentă la tentativele de dezinformare și manipulare venite din exterior.

Apropierea dintre România și Republica Moldova continuă

Maia Sandu a atras atenția că relația dintre cele două state se consolidează prin proiecte concrete și investiții comune, nu prin inițiative simbolice.

„Despre idealul Unirii și despre beneficiile Unirii vorbim și nu doar vorbim, dar și lucrăm”, a spus Maia Sandu.

Președinta a amintit cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul energetic, economic și al infrastructurii și a atras atenția că propaganda rusă rămâne unul dintre principalele obstacole.

„Trebuie să combatem propaganda rusă care, evident, este anti-europeană și anti-românească, și aici nu e simplu”, a concluzionat Maia Sandu.

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