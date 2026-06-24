O propunere legislativă care vizează unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, după expirarea termenului legal pentru dezbatere și vot. Documentul urmează să fie analizat de Senat, for decizional în acest caz.

Anunțul privind adoptarea tacită a fost făcut în plen de președintele de ședință, Natalia Intotero, care a explicat că termenul prevăzut pentru dezbaterea și votarea inițiativei legislative a fost depășit.

„Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată”, a spus președintele de ședință, Natalia Intotero.

Potrivit procedurii parlamentare, Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, avea la dispoziție 45 de zile pentru a dezbate și a se pronunța asupra proiectului.

În lipsa unui vot exprimat în acest interval, inițiativa a fost considerată adoptată tacit și transmisă Senatului pentru decizia finală.

Textul propunerii legislative conține mai multe prevederi referitoare la procesul de unificare dintre cele două state.

„Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice”, se arată în text.

De asemenea, articolul al doilea al proiectului stipulează că „Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova”.

În continuare, documentul prevede mandatul acordat Guvernului României pentru inițierea unor discuții oficiale cu autoritățile de la Chișinău în vederea stabilirii pașilor necesari pentru realizarea unirii.

Totodată, articolul 4 menționează că: „După adoptarea prezentei legi și publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U, U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii”.

Inițiativa legislativă a fost depusă de 16 deputați și un senator, toți membri ai partidului S.O.S. România.