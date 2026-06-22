Progrese remarcabile pentru parcursul european al Republicii Moldova, confirmate oficial la cel mai înalt nivel în cadrul Summitului UE-Republica Moldova, desfășurat luni la Bruxelles, anunță AFP.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că autoritățile de la Chișinău au reușit să finalizeze până în prezent 93% din reformele incluse în Planul de creștere economică. Evenimentul marchează un moment de cotitură în relațiile bilaterale și confirmă determinarea țării în direcția integrării europene.

La această reuniune la nivel înalt, Uniunea Europeană a fost reprezentată de liderii săi cheie, respectiv președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de președinta Maia Sandu.

Concluziile întâlnirii au fost consemnate într-o declarație comună transmisă la finalul summitului și publicată pe website-ul Consiliului European. Documentul evidențiază că legăturile dintre blocul comunitar și Republica Moldova au devenit tot mai puternice, fiind ancorate strâns în valorile democratice, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, statul de drept, normele de drept internațional, multilateralism și ordinea mondială guvernată de reguli clare.

„Summitul reflectă adâncimea parteneriatului nostru şi beneficiile concrete pe care acesta le aduce pentru cetăţenii noştri. Reiterăm că viitorul Moldovei şi al cetăţenilor ei este în interiorul Uniunii Europene”, se arată în textul declarației comune.

Pe lângă aspectele legate de reforme și economie, agenda discuțiilor a inclus și situația critică de securitate din regiune. Liderii europeni și cei moldoveni au condamnat în termeni categorici acțiunile militare ale Moscovei în țara vecină, evidențiind impactul acestora asupra stabilității continentului.

„Războiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei continuă să ameninţe securitatea europeană şi regională. Menţinem un angajament puternic faţă de pace, securitate şi stabilitate în Europa şi pentru a contracara ameninţările ridicate de Rusia, convinşi că securitatea şi stabilitatea Moldovei contribuie direct la securitatea şi stabilitatea Europei în ansamblul său. UE îşi reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, stabilitatea, integritatea teritorială şi prosperitatea Moldovei”, menționează documentul oficial semnat la Bruxelles.

Declarația comună amintește că opțiunea strategică pentru integrarea europeană a fost exprimată în mod direct și suveran de către populație în cadrul scrutinelor electorale și al referendumului constituțional. Ca urmare, dezideratul integrării a fost introdus direct în Constituția țării. În acest context, Uniunea Europeană reconfirmă un sprijin multidimensional deplin pe plan politic, financiar, tehnic și strategic pentru a susține drumul european al Chișinăului.

De asemenea, este salutată desfășurarea Conferinței Interguvernamentale și deschiderea clusterului privind valorile fundamentale din data de 15 iunie 2026, oficialii europeni exprimându-și dorința de a deschide rapid și celelalte capitole de negociere, în funcție de meritele demonstrate.

Documentul salută progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor şi angajamentul solid al ţării pentru a se alinia la acquis-ul comunitar, în pofida unor presiuni externe fără precedent. ''Ne reiterăm angajamentul faţă de avansarea procesului de aderare a Moldovei la UE rapid şi pe baza reformelor credibile şi a principiului meritelor proprii, în concordanţă cu criteriile de la Copenhaga'', subliniază textul oficial.

Un alt pilon central al discuțiilor de la Bruxelles l-a reprezentat funcționarea instituțiilor democratice și reforma profundă a sistemului judiciar, inclusiv garantarea drepturilor minorităților. Oficialii europeni au încurajat continuarea măsurilor structurale de combatere a fenomenului corupției.

„Salutăm eforturile de combatere a corupţiei, de promovare a reformelor structurale extinse şi de asigurare a unui sistem de justiţie ce susţine statul de drept. Un sistem judiciar puternic, independent şi imparţial şi rezultate solide în împiedicarea şi combaterea corupţiei, inclusiv la nivel înalt, sunt elemente esenţiale ale transformării democratice a Moldovei şi ale parcursului său european. UE va continua să sprijine Moldova in această provocare”, se precizează în declarație.

În finalul documentului aprobat la Summitul UE-Republica Moldova se reiterează o poziție fermă cu privire la soluționarea diferendului transnistrean și respectarea granițelor recunoscute oficial. Blocul comunitar solicită în mod direct ca angajamentele asumate anterior de Federația Rusă să fie puse în aplicare fără întârziere.

În acest sens, documentul reafirmă sprijinul solid al UE pentru „independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Moldovei în interiorul frontierelor sale recunoscute internaţional'' şi cere ''Federaţiei Ruse să-şi respecte angajamentul luat la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 de a-şi retrage toate trupele şi muniţiile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.