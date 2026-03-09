Ursula von der Leyen, criticată de diplomații europeni. Ce acuzații îi sunt aduse

Mai mulți diplomați și oficiali europeni au exprimat critici dure la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi depășit limitele mandatului său în gestionarea recentei crize din Orientul Mijlociu și că încearcă să se poziționeze drept principalul reprezentant diplomatic al Uniunii Europene, potrivit Politico.

Sursele au declarat că mai multe capitale europene au fost nemulțumite de modul în care von der Leyen a intervenit în primele zile ale conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Criticii susțin că președinta Comisiei ar fi purtat discuții cu lideri din statele din Golf și ar fi făcut declarații publice fără un mandat clar din partea celor 27 de state membre.

Unele dintre aceste intervenții ar fi creat confuzie în rândul diplomației europene, având în vedere că coordonarea oficială a politicii externe revine Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, în prezent Kaja Kallas.

În perioada debutului conflictului, Ursula von der Leyen a purtat mai multe convorbiri telefonice cu lideri europeni și din regiunea Golfului. Printre declarațiile care au stârnit controverse se numără și sugestia de schimbare a regimului din Iran, poziție pe care unele capitale nu o împărtășesc și care riscă să fie percepută ca mesaj transmis în numele întregii Uniuni.

„Astfel de mesaje pot da impresia că vorbesc în numele UE, chiar dacă nu reflectă o poziție comună”, spun diplomații.

Comisia Europeană respinge aceste acuzații și susține că Ursula von der Leyen își exercită atribuțiile conform mandatului, demonstrând leadership în politica externă a Uniunii. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, contactele cu lideri internaționali fac parte din responsabilitățile președintei și nu contravin procedurilor UE.

De asemenea, poziția oficială a Uniunii în privința conflictului cu Iranul a fost definită printr-o declarație coordonată de Kaja Kallas și aprobată de toate statele membre.

Tensiunile dintre Comisia Europeană și unele guverne nu sunt noi. Nemulțumiri au mai apărut în trecut în contextul accelerării aderării Ucrainei la UE sau al participării Uniunii la inițiative internaționale susținute de Statele Unite.

În același timp, von der Leyen a fost recunoscută pentru rolul său în gestionarea crizelor majore, precum pandemia de COVID-19 sau coordonarea ajutorului european pentru Ucraina după invazia Rusiei.