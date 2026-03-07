Rădăcinile terorismului în Orientul Mijlociu. Istoria neștiută a apariție acestor temute grupări

Fenomenul terorismului din Orientul Mijlociu este rezultatul unui proces istoric complex, care a implicat factori politici, religioși, sociali și geopolitici.

De-a lungul secolului al XX-lea și începutul secolului XXI, regiunea a devenit un spațiu în care conflictele regionale, rivalitățile ideologice și intervențiile externe au contribuit la apariția unor organizații teroriste.

În literatura de specialitate, terorismul este definit ca o tactică de luptă neconvențională care utilizează violența pentru atingerea unor obiective politice și pentru a crea presiune psihologică asupra societății sau a autorităților politice.

Grupările care au apărut în această regiune au avut motivații diferite: unele au urmărit obiective naționaliste sau teritoriale, altele au promovat ideologii religioase radicale, iar unele au combinat aceste două dimensiuni.

Printre cele mai cunoscute organizații se numără Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda și organizația cunoscută sub numele de Statul Islamic (ISIS).

Pentru a înțelege modul în care aceste grupări au apărut, este necesară o analiză istorică care să includă evoluțiile politice ale regiunii după destrămarea Imperiului Otoman, conflictele arabo-israeliene, radicalizarea unor mișcări religioase și impactul intervențiilor internaționale.

După încheierea Primului Război Mondial, Imperiul Otoman, care dominase o mare parte din Orientul Mijlociu timp de secole, s-a prăbușit.

Teritoriile sale au fost împărțite în zone de influență între marile puteri europene, în special Marea Britanie și Franța. Aceste state au creat noi frontiere și structuri politice în regiune, iar multe dintre ele nu reflectau realitățile etnice sau religioase ale populației locale.

Această reorganizare geopolitică a generat tensiuni interne și conflicte identitare, deoarece diferite grupuri etnice și religioase s-au regăsit în state nou formate, uneori dominate de elite politice diferite de majoritatea populației.

În deceniile care au urmat, instabilitatea politică, autoritarismul și disputele teritoriale au contribuit la apariția unor mișcări militante.

În această perioadă au început să se contureze și primele organizații politice sau paramilitare care au folosit violența ca instrument politic, în special în contextul conflictelor dintre arabi și evrei în Palestina, dar și în alte zone ale regiunii.

Unul dintre cele mai importante momente în evoluția organizațiilor militante din Orientul Mijlociu a fost conflictul israeliano-palestinian.

După crearea statului Israel în 1948, numeroase grupări palestiniene au apărut cu scopul de a lupta pentru independența teritoriilor palestiniene.

În anii 1960 și 1970 au apărut organizații laice palestiniene care au recurs la tactici violente, inclusiv atentate și deturnări de avioane, pentru a atrage atenția asupra cauzei lor.

Studiile despre terorismul din regiune arată că această perioadă a marcat „creșterea organizațiilor teroriste palestiniene seculare”.

Una dintre mișcările importante ale acelei perioade a fost Fatah, organizație politică și militară palestiniană care a avut în trecut o implicare semnificativă în acțiuni militante.

În anii următori, aceste organizații au evoluat diferit: unele au devenit partide politice sau structuri guvernamentale, iar altele au fost înlocuite de grupări cu orientare religioasă.

Începând cu anii 1970 și 1980, o schimbare importantă a avut loc în structura ideologică a organizațiilor militante din Orientul Mijlociu.

Dacă primele grupări erau predominant naționaliste și laice, ulterior au apărut mișcări inspirate de ideologii islamiste radicale.

Un rol important în această transformare l-a avut Frăția Musulmană, o mișcare islamistă fondată în Egipt în 1928, care a influențat ideologic numeroase organizații ulterioare.

Unele analize consideră această mișcare „progenitorul modern al mișcărilor islamiste” și subliniază că ideologia sa a influențat grupări precum Al-Qaeda sau ISIS.

Această evoluție a fost alimentată de mai mulți factori:

nemulțumiri sociale și economice;

regimuri politice autoritare;

conflicte regionale;

percepția influenței externe în regiune.

În acest context au apărut organizații care combinau ideologia religioasă cu obiectivele politice.

Două dintre cele mai cunoscute organizații militante din Orientul Mijlociu sunt Hezbollah și Hamas.

Hezbollah a fost fondată în 1982 în Liban, în contextul invaziei israeliene din acel an. Organizația s-a dezvoltat cu sprijinul Iranului și a devenit o forță politică și militară importantă în Liban.

Hamas, pe de altă parte, a apărut în 1987, în timpul primei Intifade palestiniene. Este o organizație islamistă palestiniană care urmărește crearea unui stat islamic în teritoriile palestiniene și a fost implicată în atacuri cu rachete și atentate sinucigașe.

Ambele organizații au apărut într-un context regional caracterizat de conflict și instabilitate. Analizele arată că Hezbollah și Hamas s-au format în anii 1980 și au atras atenția comunității internaționale prin atacuri asupra unor ținte militare și civile.

Deși sunt adesea asociate cu aceeași categorie de organizații militante, ele au evoluat diferit. Hezbollah a devenit un actor politic major în Liban, în timp ce Hamas a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza după alegerile din 2006.

În anii 1990, fenomenul terorismului din Orientul Mijlociu a cunoscut o nouă etapă prin apariția organizațiilor jihadiste transnaționale. Cea mai cunoscută dintre acestea este Al-Qaida.

Organizația a fost fondată de Osama bin Laden la sfârșitul anilor 1980, în contextul războiului din Afganistan împotriva Uniunii Sovietice.

După retragerea sovietică, rețeaua a evoluat într-o organizație globală care urmărea confruntarea cu influența occidentală în lumea musulmană.

Al-Qaida s-a diferențiat de grupările anterioare prin caracterul său transnațional. În loc să se concentreze pe conflicte locale, organizația a promovat ideea unui jihad global și a coordonat sau inspirat atacuri în diferite regiuni ale lumii.

Analizele comparative arată că Al-Qaida a avut o strategie diferită de alte organizații militante, fiind mai puțin orientată către revendicarea publică a atacurilor, în timp ce alte grupări au utilizat propaganda într-un mod mai intens.

Una dintre cele mai recente evoluții ale terorismului în Orientul Mijlociu a fost apariția organizației cunoscute sub numele de Statul Islamic (ISIS).

Originea acestei organizații poate fi urmărită până în 1999, când militantul Abu Musab al-Zarqawi a fondat un grup numit Jamaat al-Tawhid wal-Jihad. Ulterior, organizația a devenit afiliată cu Al-Qaida și a evoluat în ceea ce avea să fie cunoscut drept Statul Islamic în Irak și Siria.

Contextul care a favorizat dezvoltarea ISIS a fost războiul din Irak după intervenția militară americană din 2003. Instabilitatea politică, tensiunile sectare dintre comunitățile sunnite și șiite și slăbirea instituțiilor statului au creat un mediu propice pentru dezvoltarea grupărilor extremiste.

În 2014, organizația a declarat crearea unui „califat”, controlând teritorii extinse din Irak și Siria. Deși ulterior a pierdut majoritatea acestor teritorii, gruparea a continuat să existe sub forma unei rețele descentralizate.

Apariția și evoluția grupărilor teroriste în Orientul Mijlociu nu poate fi explicată printr-un singur factor. Cercetările indică o combinație de elemente politice, sociale și geopolitice.

Printre factorii frecvent menționați se numără:

1. Conflictele regionale prelungite

Războaiele și disputele teritoriale au creat un mediu în care organizațiile militante au putut recruta membri și obține sprijin.

2. Slăbirea instituțiilor statului

În state afectate de război sau instabilitate politică, autoritatea guvernamentală limitată a permis grupărilor armate să preia controlul asupra unor teritorii.

3. Ideologiile radicale

Unele organizații au folosit interpretări radicale ale religiei pentru a mobiliza susținători și pentru a justifica violența.

4. Intervențiile externe

Intervențiile militare sau politice ale unor puteri externe au influențat evoluția conflictelor și au contribuit la apariția unor noi organizații militante.

5. Factori economici și sociali

Sărăcia, șomajul și lipsa perspectivelor economice au fost identificați ca factori care pot facilita recrutarea în astfel de organizații.

Unele organizații teroriste din Orientul Mijlociu au evoluat de-a lungul timpului din grupări clandestine în actori politici sau militari regionali.

De exemplu, Hezbollah a devenit nu doar o organizație militară, ci și un actor politic important în Liban, participând la viața politică a țării și având reprezentare parlamentară.

În mod similar, Hamas a câștigat alegerile legislative palestiniene din 2006 și a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza.

Această evoluție arată că unele grupări militante pot avea o dublă identitate: organizații armate și structuri politice.

Istoria grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu este rezultatul unui proces complex care s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii.

Apariția acestor organizații a fost influențată de factori istorici, politici, religioși și sociali.

De la organizațiile naționaliste palestiniene din anii 1960 și 1970 până la rețelele jihadiste globale precum Al-Qaida și ISIS, fenomenul a evoluat constant, adaptându-se contextului regional și internațional.

Înțelegerea originilor acestor grupări necesită o analiză atentă a contextului geopolitic al regiunii, a conflictelor care au marcat Orientul Mijlociu și a ideologiilor care au influențat aceste organizații.

Studiile istorice și politice arată că fenomenul terorismului din Orientul Mijlociu nu poate fi explicat printr-o singură cauză, ci prin interacțiunea mai multor factori care au contribuit la apariția și evoluția acestor organizații.