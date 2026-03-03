Libanul interzice activitățile militare ale Hezbollah după atacul asupra Israelului

Guvernul din Liban a decis interzicerea activităților militare desfășurate de Hezbollah, după ce gruparea a lansat un atac cu drone și rachete asupra Israelului, invocând răzbunarea pentru uciderea liderului suprem al Iranului, potrivit Reuters.

Decizia executivului de la Beirut marchează o schimbare semnificativă în raportul de forțe din țară și intervine într-un context regional tensionat, pe fondul intensificării confruntărilor dintre Israel și Iran.

Măsura adoptată de cabinet a fost respinsă de un oficial de rang înalt al Hezbollah, iar anunțul vine la un an după conflictul din 2024, când gruparea a fost puternic afectată de ofensiva israeliană. Evoluțiile recente indică o repoziționare politică în Liban, stat care a traversat un război civil între 1975 și 1990.

În urma atacului revendicat de Hezbollah, Israelul a lansat lovituri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă considerată bastion al organizației, precum și în alte regiuni din Liban.

Potrivit unui oficial al Ministerului Sănătății libanez, 52 de persoane au fost ucise și peste 150 rănite.

Atacul Hezbollah reprezintă prima acțiune militară de acest tip de la războiul din 2024, în pofida faptului că Israelul a continuat să efectueze aproape zilnic lovituri țintite împotriva grupării.

Autoritățile israeliene au declarat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale în urma tirurilor cu drone și rachete.

Șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a declarat: „Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah ... Trebuie să ne pregătim pentru multe zile prelungite de luptă”.

De asemenea, armata israeliană a anunțat că l-a eliminat pe Hussein Makled, descris drept un oficial important al serviciilor de informații ale Hezbollah. Informația nu a fost confirmată de organizație.

După o reuniune a cabinetului, premierul Nawaf Salam a afirmat că acțiunea Hezbollah demonstrează ignorarea „voinței majorității libanezilor” și că Libanul respinge implicarea într-un conflict regional.

Șeful guvernului a subliniat că statul respinge orice acțiuni militare lansate din Liban „în afara cadrului instituțiilor sale legitime și a reafirmat că decizia de război și pace este exclusiv în mâinile sale”.

În acest context, el a anunțat „interzicerea imediată a tuturor activităților de securitate și militare ale Hezbollah ca fiind în afara legii și obligarea acesteia să predea armele statului libanez”.

Un lider politic al Hezbollah, Mohammed Raad, a transmis într-un comunicat că nu există justificare pentru ca „guvernul să ia măsuri îndrăznețe și confruntaționale împotriva cetățenilor libanezi care resping ocupația”.

Violențele au loc într-un climat regional volatil, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul sâmbătă, iar Teheranul a răspuns prin lovituri în mai multe zone din regiune. Hezbollah, organizație șiită fondată în 1982 cu sprijinul Gardienilor Revoluției din Iran, a declarat că atacul său a fost lansat pentru a răzbuna „sângele pur” al liderului suprem iranian și „în apărarea Libanului”.

În sudul Beirutului, mai mulți locuitori și-au părăsit locuințele în timpul bombardamentelor. Fatima Haroun a relatat: „Toată lumea țipa, pe străzi, fugind”. Ea a adăugat: „Suntem foarte obosiți de războaie ... Vrem siguranță”.

Hezbollah a fost singura facțiune libaneză care și-a păstrat armele după încheierea războiului civil, folosindu-le ulterior în confruntările cu trupele israeliene care au ocupat sudul Libanului până în anul 2000.

Guvernul instalat în urmă cu un an a încercat să avanseze procesul de dezarmare, iar armata libaneză a făcut progrese în zonele de la granița cu Israelul, în baza unui armistițiu susținut de Statele Unite.

Analistul Paul Salem, de la Middle East Institute, a declarat că decizia executivului este istorică, dar aplicarea sa va fi dificilă:

„O confruntare este posibilă, iar poate o confruntare pe alocuri este necesară dacă statul va acționa ca un stat și își va aplica legile”.

El a adăugat că „statul nu este interesat de confruntare”, dar că măsura transmite „un semnal important către Hezbollah”.