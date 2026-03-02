Hezbollah reintră în conflict cu Israelul după armistițiul din 2024. IDF lansează zeci de lovituri aeriene în Beirut

Sirenele de alertă au răsunat în nordul Israelului în primele ore ale dimineții de luni, după ce rachete și drone lansate din Liban au vizat teritoriul israelian, potrivit The Times of Israel.

Armata israeliană a confirmat că tirurile nu au provenit din Iran, ci din Liban, iar gruparea Hezbollah și-a asumat responsabilitatea pentru atac, afirmând că acesta reprezintă o reacție la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în cadrul unei operațiuni militare israeliano-americane desfășurate anterior.

În replică, Israelul a anunțat că a lansat zeci de lovituri aeriene asupra unor ținte asociate Hezbollah în sudul Libanului și în capitala Beirut, marcând o nouă escaladare a tensiunilor regionale.

Sirenele au fost activate în orașul Haifa și în zonele învecinate puțin după ora 1:00. Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), o rachetă a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană, iar alte două au căzut în zone deschise.

Ulterior, au fost emise alerte privind posibile atacuri cu drone în zona Galileii Superioare, unde cel puțin două aparate de zbor fără pilot au fost doborâte.

Armata israeliană a precizat că alte trei rachete lansate din Liban au căzut în zone nepopulate în jurul orei 3:00, fără a declanșa sirenele, „conform protocolului”. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Într-un comunicat, Hezbollah a afirmat că a lansat „un baraj de rachete de precizie și un roi de drone” și a susținut că atacul a fost declanșat ca „răzbunare pentru sângele Liderului Suprem al musulmanilor, Ali Khamenei”.

Gruparea a mai declarat că ar fi vizat un amplasament de apărare antirachetă la sud de Haifa.

Ca reacție la tirurile cu rachete, IDF a anunțat că a început să lovească ținte Hezbollah din Liban, declarând că „nu va permite organizației să reprezinte o amenințare la adresa Statului Israel și să afecteze locuitorii din nord”.

Potrivit armatei israeliene, zeci de lovituri au vizat cartiere din Beirut și sudul Libanului, inclusiv sedii și infrastructură ale Hezbollah. De asemenea, a fost menționat un atac asupra unui vehicul în zona Kfar Dajjal, în care s-ar fi aflat doi membri ai forței de elită Radwan.

În capitala libaneză, mai multe explozii au fost auzite în suburbia sudică Dahiyeh, considerată un bastion al Hezbollah. Martorii au relatat că peste zece explozii au zguduit zona, iar locuitorii au părăsit cartierele afectate pe jos sau cu mașinile, ceea ce a dus la blocaje rutiere.

🚨 HISTORIC NIGHT: Israel just deployed the Iron Beam high-powered laser weapon for the FIRST TIME IN COMBAT, zapping Hezbollah rockets out of the sky over northern Israel! pic.twitter.com/XUU5HCuaqG — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 2, 2026

Ministerul libanez al Sănătății nu a oferit imediat un bilanț al victimelor. Autoritățile locale au anunțat deschiderea unor școli și adăposturi pentru a primi persoanele care au părăsit sudul și estul Libanului.

Șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, a transmis că armata s-a pregătit pentru „un scenariu pe mai multe fronturi” și pentru „o campanie ofensivă împotriva Hezbollah”.

El a afirmat: „Orice inamic care ne amenință securitatea va plăti un preț greu; nu vom permite afectarea locuitorilor Statului Israel sau a frontierei de nord.”

Armata israeliană a mai susținut că Hezbollah „distruge statul Liban” și a adăugat că „responsabilitatea pentru escaladare îi aparține”.

În paralel, IDF a emis avertismente de evacuare pentru civilii din zeci de sate din sudul Libanului. Purtătoarea de cuvânt în limba arabă a armatei israeliene, Ella Waweya, a transmis:

„Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să evacuați imediat locuințele și să vă deplasați la cel puțin 1.000 de metri distanță, către zone deschise.”

La Beirut, prim-ministrul Libanului, Nawaf Salam, a condamnat lansarea rachetelor fără a menționa explicit Hezbollah.

El a declarat că „indiferent cine se află în spatele acestora, tirurile de rachete din sudul Libanului reprezintă un act iresponsabil și suspect care pune în pericol securitatea și siguranța Libanului și oferă Israelului pretexte pentru a-și continua atacurile”.

Salam a adăugat:

„Nu vom permite ca țara să fie târâtă în noi aventuri și vom lua toate măsurile necesare pentru a-i urmări penal pe cei responsabili și pentru a proteja libanezii.”

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a reiterat că „decizia de război și pace aparține exclusiv statului libanez”. Potrivit presei arabe, prim-ministrul a convocat o reuniune de urgență a guvernului în cursul dimineții.

Atacul reprezintă prima acțiune revendicată de Hezbollah împotriva Israelului după intrarea în vigoare a armistițiului mediat de SUA în noiembrie 2024 între Israel și Liban. Evoluțiile recente indică o reluare a confruntărilor într-un context regional tensionat.