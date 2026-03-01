AIEA convoacă o sesiune extraordinară după atacurile SUA și Israel asupra Iranului

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat printr-un comunicat că va organiza luni o reuniune extraordinară a Consiliului Guvernatorilor, la cererea Rusiei, ca urmare a atacurilor militare recente comise de Statele Unite şi Israel asupra Iranului.

Întâlnirea va avea loc la sediul AIEA din Viena și va analiza „chestiuni legate de atacurile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva teritoriului Republicii Islamice Iran”, potrivit comunicatului oficial.

Conflictul a izbucnit după ce președintele american Donald Trump a postat pe platforma Truth Social că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, a murit. Ulterior, presa de stat iraniană a confirmat moartea liderului, iar atacurile au dus la pierderea vieților unor membri apropiați ai familiei sale, inclusiv fiica, nepotul și ginerele.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra mai multor ținte din statele vecine din Golf, intensificând tensiunile regionale. Reuniunea AIEA va evalua efectele acestor atacuri asupra securității nucleare iraniene și a stabilității în regiune, urmărind modul în care acestea ar putea afecta respectarea standardelor internaționale în materie de energie atomică.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran a raportat duminică dimineață lansarea „al șaselea val” de rachete și drone către Israel și baze americane din regiune, conform agenției iraniene Tasnim.

Israel: Armata a confirmat lansarea unor rachete din Iran și activarea sistemelor de apărare. Sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din centrul și sudul țării.

Dubai, Emiratele Arabe Unite: Explozii repetate au fost resimțite în zona Business Bay, unde resturile interceptate au provocat un incendiu în portul Jebel Ali, principalul port comercial al orașului.

Doha, Qatar: Ministerul de Interne a raportat 16 răniți și „pagube materiale limitate” după exploziile care au avut loc dimineața devreme.

Bahrain: Sistemele de apărare aeriană au interceptat cel puțin 45 de rachete și 9 drone. Fum vizibil a fost observat în apropierea hotelului Crowne Plaza din Manama.

Irak: În orașul Erbil, imagini surprind fum dens ridicându-se în urma unui incendiu la aeroport, după explozii semnalate de agenția iraniană Fars.

Oman: Portul Duqm a fost vizat de două drone, un muncitor fiind rănit ușor. Autoritățile au precizat că resturile unei drone au căzut lângă rezervoarele de combustibil fără a provoca alte pagube. Ambasada SUA la Muscat a emis o alertă de securitate, recomandând cetățenilor americani să rămână în adăpost.

AIEA a subliniat că reuniunea are drept obiectiv evaluarea impactului acestor atacuri asupra programelor nucleare iraniene și monitorizarea respectării standardelor internaționale privind energia atomică.