Cum a fost eliminat liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Detaliile neștiute ale operațiunii

Armata israeliană (IDF) a anunțat oficial că l-a ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, într-un atac aerian la Teheran și a dat detalii precise despre operațiune, potrivit Times of Israel.

„Ali Khamenei a fost vizat într-o operațiune precisă, la scară largă, efectuată de Forțele Aeriene Israeliene, ghidată de informații precise ale IDF, în timp ce se afla în complexul său central de conducere din inima Teheranului, unde se afla împreună cu alți înalți oficiali”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene.

Armata spune că Ali Khamenei, care a ocupat funcția de lider suprem din 1989, „a fost direct responsabil pentru represiunea violentă a cetățenilor iranieni timp de mulți ani”.

„Khamenei a fost arhitectul planului de distrugere a Statului Israel și era cunoscut sub numele de «capul caracatiței iraniene», întinzându-și brațele în tot Orientul Mijlociu și până la granițele Statului Israel.

Cea mai importantă dintre aceștia a fost organizația teroristă Hezbollah. Liderul suprem al regimului iranian a fost responsabil pentru atacurile teroriste împotriva Statului Israel, iar sângele multor civili din întreaga lume era pe mâinile sale”, se arată în IDF.

IDF a mai declarat că „a pus capăt unui capitol de decenii prin eliminarea liderului axei teroriste iraniene”.

„Eliminarea sa se alătură unei serii de eliminări ale unor membri de rang înalt ai axei teroriste efectuate de IDF în timpul războiului”, adaugă declarația reprezentanților IDF.

Reamintim că primele informații despre eliminarea ayatollahului Ali Khamenei au fost oferite de premierul israelian Benjamin Netanyahu sâmbătă seara, într-o declarație potrivit căreia „planul de distrugere a Israelului a dispărut și multe semne indică faptul că și Khamenei a dispărut”.

Ulterior, Netanyahu a anunțat că a văzut poze cu cadavrul fostului dictator al iranului, iar știrea morții lui Khamenei a fost confirmată și de presa oficială de la Teheran.

CIA a identificat locația precisă a liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, cu puțin timp înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacul coordonat asupra Iranului, furnizând ceea ce oficialii descriu drept informații de „înaltă fidelitate” care au influențat operațiunea, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu situația.

Potrivit raportului, serviciile de informații americane l-au urmărit pe Khamenei timp de luni de zile, rafinându-și înțelegerea mișcărilor și modelelor sale de securitate. Descoperirea a venit atunci când CIA a aflat că Khamenei va participa la o întâlnire de dimineață a unor înalți oficiali iranieni la un complex de conducere din centrul Teheranului.

Informațiile au fost date și Israelului, iar cele două țări au ajustat momentul atacului planificat - inițial planificat pentru noapte - pentru a exploata oportunitatea, mutându-l să coincidă cu întâlnirea de la ora 9:40 a.m., ora Teheranului.