Rusia ar fi acceptat garanțiile de securitate propuse de SUA pentru Ucraina. S-a speriat Putin de atacul din Iran?

Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kirilo Budanov, a declarat că partea rusă ar fi transmis, în timpul celei mai recente runde de negocieri, că acceptă garanțiile de securitate propuse de Statele Unite pentru Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

Declarațiile au fost făcute în cadrul telemaratonului național de știri difuzat non-stop în Ucraina.

Potrivit oficialului ucrainean, în cadrul discuțiilor s-au înregistrat evoluții inclusiv la nivelul subgrupului militar, unde au fost abordate aspecte tehnice privind monitorizarea unei eventuale zone demilitarizate.

Kirilo Budanov a afirmat că, în cadrul ultimei întâlniri, reprezentanții Federației Ruse au exprimat o poziție clară privind propunerile venite din partea Washingtonului.

„La runda anterioară de negocieri, partea rusă a declarat direct că ar accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Statele Unite…”, a spus acesta.

Referindu-se la controlul asupra unei eventuale zone demilitarizate, oficialul ucrainean a precizat că discuțiile sunt gestionate în cadrul subgrupului militar.

„În ceea ce privește problema controlului asupra zonei demilitarizate, aceasta intră în atribuțiile subgrupului militar. Tocmai acolo s-au înregistrat cele mai mari progrese. S-a ajuns la concluzii privind modul în care va funcționa monitorizarea după încheierea războiului”, a declarat Budanov.

Acesta a adăugat că, în ceea ce privește dosarul teritorial, negocierile continuă, fiind necesară identificarea unui compromis între poziții divergente.

„În privința teritoriilor, căutăm un compromis între două poziții complet opuse. Nu l-am găsit încă în totalitate. Sper că îl vom găsi. Nu avem prea mult timp pentru asta. În cele din urmă, va trebui să declarăm fie că am găsit o soluție și încheiem acest război, fie… continuăm să ne omorâm unii pe alții, ceea ce facem destul de eficient și profesionist”, a afirmat oficialul ucrainean.

Budanov a detaliat și stadiul negocierilor tehnice privind monitorizarea unei zone demilitarizate. Potrivit acestuia, acest subiect este gestionat de subgrupul militar al negocierilor.

„În ceea ce privește problema controlului asupra zonei demilitarizate, aceasta ține de competența subgrupului militar. Tocmai acolo s-au înregistrat cele mai mari progrese. S-au ajuns la concluzii privind modul în care va funcționa monitorizarea după încheierea războiului”, a explicat el.

Aceste discuții vizează mecanismele concrete prin care ar putea fi supravegheată respectarea termenilor unui eventual acord, inclusiv proceduri de verificare și monitorizare internațională.

În ceea ce privește statutul teritoriilor disputate, oficialul ucrainean a precizat că pozițiile celor două părți rămân opuse.

„În privința teritoriilor, căutăm un compromis între două poziții complet opuse. Nu l-am găsit încă în totalitate. Sper că îl vom găsi. Nu avem mult timp pentru asta.

În cele din urmă, va trebui să declarăm fie că am găsit o soluție și încheiem acest război, fie… continuăm să ne ucidem unii pe alții, ceea ce facem destul de eficient și profesionist”, a declarat Budanov.

Afirmația subliniază caracterul urgent al negocierilor și presiunea timpului asupra procesului diplomatic.

În același context, Budanov a susținut că starea actuală a forțelor armate ruse nu le permite lansarea unei ofensive asupra capitalei ucrainene, Kiev.

El a precizat că, potrivit evaluărilor existente, capacitatea militară actuală a Rusiei limitează posibilitatea unei astfel de operațiuni.

Totodată, oficialul a avertizat că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru o posibilă creștere a atacurilor de tip terorist, similare celui produs recent la Liov (Lviv).

Declarația vine pe fondul preocupărilor legate de securitatea internă și de riscurile persistente în contextul conflictului.

Negocierile dintre Ucraina și Rusia continuă în mai multe formate, iar declarațiile făcute de Budanov sugerează existența unor evoluții în plan diplomatic, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate și mecanismele de monitorizare post-conflict.