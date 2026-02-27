Sancțiunile americane complică vânzarea globală a activelor gigantului rus Lukoil

Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în contextul negocierilor privind un posibil acord de pace în Ucraina, potrivit Reuters.

Măsura are legătură directă cu presiunile exercitate asupra Moscovei în cadrul dialogului diplomatic dintre Washington, Kiev și Moscova.

Conform unui document al Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din Departamentul Trezoreriei, termenul-limită stabilit anterior pentru 28 februarie va fi prelungit până la 1 aprilie, pentru finalizarea eventualelor tranzacții privind activele Lukoil.

Discuțiile dintre oficiali ai Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei au avut loc în ultimele săptămâni în locații precum Geneva, Abu Dhabi și Miami, însă nu au condus la un progres decisiv.

Potrivit surselor citate, în cadrul acestor întâlniri au fost abordate inclusiv sancțiunile americane impuse celor mai mari companii petroliere rusești, respectiv Rosneft și Lukoil.

Următoarea rundă de negocieri între cele trei părți este programată pentru luna martie.

Un oficial american a declarat că Departamentul Trezoreriei a decis extinderea termenului pentru „a facilita negocierile în curs cu Lukoil și pentru a ajunge la un acord care să sprijine eforturile președintelui Donald Trump de a priva Rusia de veniturile necesare susținerii mașinăriei sale de război și de a obține pacea”.

Oficialul a precizat că orice acord presupune ca Lukoil „să nu primească nicio valoare în avans” și ca „toate veniturile din vânzare să fie plasate într-un cont unde fondurile sunt înghețate și supuse jurisdicției SUA”.

Sancțiunile impuse de Washington în luna octombrie au forțat Lukoil să scoată la vânzare portofoliul său internațional, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Acesta include câmpuri petroliere, rafinării și stații de distribuție a carburanților, situate în mai multe state, de la Irak până la Finlanda.

De la impunerea sancțiunilor, OFAC a prelungit de trei ori termenul pentru negocieri cu potențialii cumpărători. Procesul, gestionat inițial la nivel tehnic, a fost recent escaladat la nivel înalt, implicând oficiali din cadrul Casei Albe, Departamentului Trezoreriei și Departamentului de Stat. Potrivit surselor, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, este implicat mai direct în coordonarea dosarului.

Portofoliul Lukoil a atras interesul a peste o duzină de ofertanți. Printre companiile care au semnat acorduri se numără fondul american de private equity Carlyle Group, compania saudită Midad Energy și miliardarul american Todd Boehly, în colaborare cu banca de investiții Xtellus Partners și fondul din Emiratele Arabe Unite Alliance Investment Partners.

De asemenea, un parteneriat între Chevron și Quantum Capital Group, cu sediul în Texas, se află în discuții active pentru achiziționarea portofoliului, însă nu a ajuns încă la un acord privind termenii tranzacției.

Separat, o sursă familiarizată cu situația a indicat că o eventuală vânzare ar putea fi finalizată independent de un acord de pace, în funcție de evoluția negocierilor.

La începutul acestei luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că serviciile sale de informații i-au transmis că emisarul rus Kirill Dmitriev a propus administrației Trump „un acord economic în valoare de 12 trilioane de dolari”.

Potrivit declarației, acest acord ar include și activele Lukoil, ceea ce ar putea complica suplimentar procesul de vânzare.

Casa Albă, Departamentul de Stat și Departamentul Trezoreriei nu au oferit comentarii oficiale privind legătura dintre extinderea termenului și negocierile de pace. Nici Lukoil nu a răspuns solicitărilor de comentarii.