Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când își va prelua funcția

La momentul în care a fost propus pentru această funcție, Nirenberg era partener în cadrul casei de avocatură Steptoe, considerată una dintre cele mai puternice firme din Washington. Donald Trump a evidențiat faptul că Darryl Nirenberg deține o experiență solidă în domeniul politicii externe, inclusiv prin activitatea desfășurată ca și consilier al Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA. Totodată, el este licențiat al Universității Colgate și al Facultății de Drept din cadrul Universității George Washington.

În intervențiile sale publice, Donald Trump a arătat că noul ambasador va merge mai departe cu promovarea principiilor „America First” și va acționa pentru apărarea și susținerea intereselor americane în România.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a declarat președintele SUA.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său de campanie, Nirenberg trăiește de peste 25 de ani în Alexandria și își are originile într-o mică localitate din nordul statului New York, unde a urmat cursurile școlii publice și a practicat sporturi precum baseballul și fotbalul.