Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când își va prelua funcția
- Bianca Ion
- 26 februarie 2026, 10:12
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, anunță Ambasada SUA. Numirea sa marchează un nou capitol în relațiile bilaterale, într-un context regional sensibil, în care cooperarea strategică dintre cele două state rămâne esențială.
Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul
Ambasada SUA la București și-a exprimat disponibilitatea de a continua și aprofunda parteneriatul solid dintre Washington și București sub coordonarea noului ambasador, care își va începe oficial activitatea după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, urmează să își înceapă oficial activitatea în luna martie.
„La începutul lunii martie o să vină noul ambasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem și la un moment dat care este destul de apropiat, aceste proiecte economice vor ajunge la un grad de maturitate care le va permite să se realizeze”, a declarat șeful statului.
Darryl Nirenberg a primit confirmarea pentru postul de ambasador al SUA în România la sfârșitul anului trecut.
Cine este noul ambasador al SUA în România
La momentul în care a fost propus pentru această funcție, Nirenberg era partener în cadrul casei de avocatură Steptoe, considerată una dintre cele mai puternice firme din Washington. Donald Trump a evidențiat faptul că Darryl Nirenberg deține o experiență solidă în domeniul politicii externe, inclusiv prin activitatea desfășurată ca și consilier al Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA. Totodată, el este licențiat al Universității Colgate și al Facultății de Drept din cadrul Universității George Washington.
În intervențiile sale publice, Donald Trump a arătat că noul ambasador va merge mai departe cu promovarea principiilor „America First” și va acționa pentru apărarea și susținerea intereselor americane în România.
„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a declarat președintele SUA.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său de campanie, Nirenberg trăiește de peste 25 de ani în Alexandria și își are originile într-o mică localitate din nordul statului New York, unde a urmat cursurile școlii publice și a practicat sporturi precum baseballul și fotbalul.
