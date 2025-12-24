Social

Ambasada SUA, mesaj special de sărbători. Referiri la parteneriatul cu România și anul 2026

Comentează știrea
Ambasada SUA, mesaj special de sărbători. Referiri la parteneriatul cu România și anul 2026Michael Dickerson / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis miercuri, 24 decembrie 2025, un mesaj oficial cu ocazia sărbătorilor de iarnă din partea însărcinatului cu afaceri al misiunii diplomatice, Michael Dickerson.

În comunicat se face referire la relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite, la valorile comune care unesc cele două țări și la perspectivele pentru anul viitor.

Conținutul mesajului oficial

În mesajul publicat de Ambasada SUA, Michael Dickerson s-a adresat publicului în limba română și a început prin urarea specifică sezonului festiv: „Bună ziua şi Crăciun fericit!”, adresată românilor în limba locală.

În continuare, însărcinatul cu afaceri a reflectat asupra relațiilor dintre Statele Unite și România în anul care se încheie și asupra elementelor care, potrivit mesajului, leagă cele două state.

Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice”, se arată în comunicat.

Oficialul american a menționat și valorile pe care, în opinia sa, le împărtășesc cele două țări. „Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate”, a spus Dickerson în mesaj.

Privirea spre anul viitor

Mesajul includea și o referire la un moment aniversar important pentru Statele Unite în anul 2026. Potrivit textului, anul viitor marchează „250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”.

Această observație a fost introdusă în contextul perspectivelor diplomatice și al relațiilor internaționale.

Totodată, mesajul subliniază intenția Statelor Unite de a continua cooperarea cu aliații săi apropiați, inclusiv România. În încheiere, Dickerson a adresat din nou urări legate de sezon:

„Crăciun fericit şi sărbători fericite!”.

Context diplomatic

Michael L. Dickerson ocupă funcția de însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la București de la mijlocul anului 2025. În această calitate, el a reprezentat interesele SUA în România până la numirea unui nou ambasador.

În decembrie 2025, Senatul Statelor Unite a confirmat nominalizarea lui Darryl Nirenberg pentru funcția de ambasador al SUA în România.

Această schimbare urmează să consolideze prezența diplomatică oficială a Washingtonului la București pe termen lung

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:15 - Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia Kalinderu
18:03 - Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în Ungaria
17:53 - Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026
17:38 - Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
17:29 - Regiuni unde vremea poate anula complet planurile turiștilor
17:19 - Traficul de sărbători. Cele mai aglomerate rute și sfaturi pentru șoferi

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale