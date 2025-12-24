Ambasada SUA, mesaj special de sărbători. Referiri la parteneriatul cu România și anul 2026

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis miercuri, 24 decembrie 2025, un mesaj oficial cu ocazia sărbătorilor de iarnă din partea însărcinatului cu afaceri al misiunii diplomatice, Michael Dickerson.

În comunicat se face referire la relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite, la valorile comune care unesc cele două țări și la perspectivele pentru anul viitor.

În mesajul publicat de Ambasada SUA, Michael Dickerson s-a adresat publicului în limba română și a început prin urarea specifică sezonului festiv: „Bună ziua şi Crăciun fericit!”, adresată românilor în limba locală.

În continuare, însărcinatul cu afaceri a reflectat asupra relațiilor dintre Statele Unite și România în anul care se încheie și asupra elementelor care, potrivit mesajului, leagă cele două state.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice”, se arată în comunicat.

Oficialul american a menționat și valorile pe care, în opinia sa, le împărtășesc cele două țări. „Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate”, a spus Dickerson în mesaj.

Mesajul includea și o referire la un moment aniversar important pentru Statele Unite în anul 2026. Potrivit textului, anul viitor marchează „250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”.

Această observație a fost introdusă în contextul perspectivelor diplomatice și al relațiilor internaționale.

Totodată, mesajul subliniază intenția Statelor Unite de a continua cooperarea cu aliații săi apropiați, inclusiv România. În încheiere, Dickerson a adresat din nou urări legate de sezon:

„Crăciun fericit şi sărbători fericite!”.

Michael L. Dickerson ocupă funcția de însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la București de la mijlocul anului 2025. În această calitate, el a reprezentat interesele SUA în România până la numirea unui nou ambasador.

În decembrie 2025, Senatul Statelor Unite a confirmat nominalizarea lui Darryl Nirenberg pentru funcția de ambasador al SUA în România.

Această schimbare urmează să consolideze prezența diplomatică oficială a Washingtonului la București pe termen lung