Politica

Adrian Severin, scenariu sumbru: „NATO nu intra în război nici dacă aveam zeci de mii de morți”

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Adrian Severin, scenariu sumbru: „NATO nu intra în război nici dacă aveam zeci de mii de morți”Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe (sursă foto: captură „HAI România”)
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Din cuprinsul articolului

În analiză geopolitică obișnuită din cadrul podcastului „Hai LIVE cu Turcescu”, fostul ministru de externe Adrian Severin și jurnalistul Robert Turcescu au pus sub semnul întrebării siguranța națională a României. Totul în contextul recentelor incidente cu drone din Galați și portul Constanța.

Concluziile celor doi conturează un scenariu de o gravitate extremă privind vulnerabilitatea țării în fața conflictului de la graniță.

Tăcerea suspectă a Kievului

Robert Turcescu a deschis subiectul sensibil al dronei maritime încărcate cu explozibil descoperite în Constanța, subliniind certitudinea că dispozitivul provine din Ucraina.

Turcescu a pus o întrebare legitimă: de ce autoritățile ucrainene au tăcut timp de mai bine de 10 ore fără să avertizeze partenerul român că au pierdut controlul echipamentului?

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Fostul ministru de Externe, Adrian Severin, uzând de expertiza sa diplomatică, nu a exclus posibilitatea unei intenții ascunse.

Adrian Severin:„Bine, explicații pot fi foarte multe: de la cele mai simpl, că s-au îmbătat, că li s-a terminat vodca și s-au dus în oraș să mai găsească, până la a pune în seama lor o intenție de a face ceva. Dacă mergem pe acest scenariu, nu spun că așa a fost, ci doar că este posibil, atunci putem crede că ei ar fi produs o mare daună, o mare explozie, și ar fi lăsat să se creadă că acea distrugere a fost provocată de ruși. Scopul? Să se considere că a fost atacată o țară NATO și astfel Alianța să intre în război.

Este clar că Ucraina produce răni Rusiei, dar una este să dai niște lovituri prin care să explodeze nu știu ce casă în St. Petersburg sau să mai pice o bucățică dintr-un pod din Marea de Azov, și alta este să schimbi soarta conflictului. Da, aceste lovituri sunt dureroase, dar ele nu sunt de natură să schimbe raportul de putere, să ducă la câștigarea războiului sau să plaseze Ucraina pe o poziție de forță de pe care să negocieze o pace în stil mare.”

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Coloane de fum deasupra Sankt Petersburgului, 2026. sursa: Pravda

Mitul Articolului 5: Ar fi intervenit NATO

Cea mai tulburătoare afirmație a fost legată de reacția Alianței Nord-Atlantice în cazul în care drona ar fi lovit depozitele de substanțe periculoase din Portul Constanța. Întrebat de Turcescu dacă NATO ar fi intrat în război în cazul unui dezastru cu „zeci de mii de morți”, Severin a fost categoric:

„Absolut nu. Se dădeau niște comunicate dure, extraordinare... Tratatul este interpretat în funcție de interesul celor care îl interpretează și care au puterea.”

Fostul diplomat a criticat dur liderii occidentali actuali, dând ca exemplu declarațiile oficialilor europeni, precum Kaja Kallas și acuzând o lipsă acută de logică și realism în gestionarea crizelor de securitate.

Podcastul poate fi urmărit pe canalul de You Tube.

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