FMI avertizează Ucraina: reformele structurale trebuie implementate rapid

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează autoritățile ucrainene că trebuie să implementeze rapid reformele structurale convenite în cadrul noului pachet de finanțare în valoare de 8,1 miliarde de dolari, aprobat joi de boardul instituției.

Acest sprijin financiar este condiționat de adoptarea unor măsuri fiscale și structurale care vizează consolidarea bugetului și creșterea transparenței economice.

Gavin Gray, șeful misiunii FMI pentru Ucraina, a explicat că programul include ajustări ale pragului TVA, care trebuie adoptate până la sfârșitul lunii martie. „Cu cât aceste modificări intră în vigoare mai repede, cu atât impactul pozitiv asupra finanțelor publice va fi mai mare”, a subliniat Gray.

El a avertizat că nevoile de cheltuieli ale Ucrainei vor rămâne ridicate, însă politica fiscală trebuie să se mențină în limitele finanțării disponibile.

Conform oficialului FMI, finanțarea externă va continua să fie crucială pentru securitate națională, reconstrucție și protecție socială, dar nu va fi suficientă fără eforturi interne suplimentare. Acestea includ combaterea evaziunii fiscale și creșterea veniturilor prin eliminarea portițelor exploatate de economia subterană.

Obiectivul reformelor nu este să crească povara fiscală pentru contribuabilii care respectă legea, ci să închidă breșele care permit unor firme să evite taxe și să obțină avantaje incorecte față de companiile conforme.

Modificările propuse pentru TVA urmăresc și eliminarea vulnerabilităților vamale care afectează competitivitatea firmelor locale. Pragul TVA urmează să fie majorat, fără a depăși limita europeană de 85.000 de euro, pentru ca micile afaceri legitime să nu fie afectate.

FMI subliniază că este prea devreme pentru a estima impactul asupra veniturilor bugetare, deoarece acestea vor depinde de nivelul final al pragului.

Pe lângă măsurile fiscale, Gray a insistat asupra importanței consolidării guvernanței și a luptei anticorupție, considerate esențiale pentru parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, menținerea încrederii donatorilor și atragerea investițiilor străine.

Trevor Lessard, adjunctul șefului misiunii, a precizat că FMI monitorizează negocierile în curs cu deținătorii de obligațiuni ucrainene, care încearcă renegocierea termenilor restructurării din decembrie. În prezent, împrumutul nu presupune plăți suplimentare ale datoriei, însă FMI este pregătit să-și adapteze abordarea dacă situația economică o va impune.