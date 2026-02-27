FMI deblochează 8,1 miliarde de dolari pentru susținerea bugetului Ucrainei

Consiliul Executiv al Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat un nou program de finanțare pentru Ucraina, în valoare totală de 8,1 miliarde de dolari, prin mecanismul Extended Fund Facility (EFF), cu o durată de patru ani. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, într-o postare publicată pe Facebook și citată de agenția Ukrinform.

Potrivit șefei guvernului de la Kiev, prima tranșă, estimată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari, urmează să fie disponibilă în perioada următoare.

„Prima tranșă de aproximativ 1,5 miliarde de dolari este așteptată în curând. Fondurile vor acoperi deficitul bugetar și vor sprijini stabilitatea macrofinanciară”, a declarat Iulia Sviridenko.

Programul face parte dintr-un cadru financiar mai amplu, conceput pentru a acoperi deficitul bugetului de stat estimat la 136,5 miliarde de dolari pe parcursul următorilor patru ani.

Premierul ucrainean a precizat că noul acord cu FMI asigură continuitatea reformelor implementate în ultimii ani, reforme care au contribuit la menținerea stabilității macroeconomice și financiare.

„Programul susținut de FMI face parte dintr-un cadru financiar mai larg destinat să acopere deficitul bugetului de stat proiectat la 136,5 miliarde de dolari pe patru ani. Acesta oferă continuarea reformelor care au asigurat stabilitatea macroeconomică și financiară în anii precedenți”, a transmis Sviridenko.

Oficialul ucrainean a subliniat că noul program reprezintă un element central în arhitectura sprijinului financiar internațional acordat Ucrainei.

„Noul program de cooperare cu FMI pentru Ucraina este o ancoră pentru tot sprijinul financiar internațional, în special pentru obținerea împrumutului de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene”, a afirmat prim-ministrul.

Potrivit declarațiilor făcute de șefa guvernului, pe lângă sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, acordul are implicații și pentru finanțările provenite din partea statelor membre G7 și a instituțiilor financiare internaționale.

De asemenea, în cadrul mecanismului convenit, este prevăzută reducerea plăților aferente datoriei oficiale printr-un mecanism de relaxare a datoriei.

Partenerii internaționali au confirmat continuarea moratoriului actual privind serviciul datoriei oficiale și disponibilitatea de a finaliza procesul de restructurare după stabilizarea situației.

Anterior aprobării programului, Iulia Sviridenko a anunțat că guvernul ucrainean a ajuns la un acord cu FMI pentru majorarea pragului anual de venit pentru persoanele fizice autorizate, peste care acestea trebuie să se înregistreze ca plătitori de TVA.

Subiectul a fost discutat și în contextul vizitei la Kiev, pe 15 ianuarie, a directorului general al FMI, Kristalina Georgieva. Cu acea ocazie, oficialul a declarat că problema introducerii TVA pentru persoanele fizice autorizate în Ucraina trebuie soluționată.

Decizia Consiliului Executiv al FMI marchează astfel o nouă etapă în cooperarea financiară dintre Ucraina și instituția financiară internațională, în contextul necesităților bugetare ridicate și al eforturilor de menținere a stabilității economice.