Thuma, atac la Bolojan: Ilfovul nu mai poate fi ignorat financiar

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a explicat duminică pe Facebook că județul său este dezavantajat în raport cu Capitala în ceea ce privește finanțarea transportului metropolitan și repartizarea impozitului pe venit.

Acesta a spus că diferențele de tratament afectează dezvoltarea Ilfovului și avertizează că ia în calcul „măsuri ferme”, inclusiv sistarea autorizațiilor de construire.

„Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București–Ilfov”, a scris Thuma.

Consiliul Județean Ilfov a transmis o solicitare către Ministerul Finanțelor, Guvern și Primăria Capitalei, cerând ca 5% din impozitul pe venit colectat în București să fie direcționat către județ. Thuma a explicat că populația reală a județului depășește un milion de locuitori, iar resursele existente nu acoperă nevoile în infrastructură, transport public, servicii sociale și școli.

Președintele CJ Ilfov a menționat că aproximativ 130.000 de locuitori ai județului plătesc impozit în București, ceea ce se traduce în circa 1,2 miliarde de lei anual. Calculat la numărul real de locuitori, suma ar putea ajunge la aproape 3 miliarde de lei.

De asemenea, marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro, din care județului i-au revenit doar aproximativ 900.000 de euro. Thuma a mai atras atenția asupra gestionării deșeurilor Capitalei: „În Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București”.

În cazul în care colaborarea financiară și administrativă nu se îmbunătățește, Thuma a spus că ia în calcul sistarea eliberării autorizațiilor de construire. „Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor”, a explicat el.

El a adăugat că astfel de măsuri ar avea efecte directe asupra Bucureștiului, deoarece Ilfovul asigură spații pentru locuire, logistică și servicii: blocarea dezvoltării județului ar genera trafic mai intens, creșterea prețurilor și încetinirea investițiilor în Capitală.

Thuma a mai declarat că discuțiile cu premierul Ilie Bolojan privind alocarea unei cote din impozitul pe venit nu s-au concretizat: „Lupt pentru Ilfov și e perfect legitim ca județul nostru să primească o cotă din IVG-ul încasat la București, pentru că Ilfovul susține zilnic Capitala prin oameni, economie și infrastructură”.

Pe lângă aspectele administrative, președintele CJ Ilfov a criticat conducerea PNL, susținând că anumite decizii au afectat candidații partidului la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.