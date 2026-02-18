Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov. Circulația, grav afectată. Centura Capitalei a fost închisă

Bucureștiul și județul Ilfov se află miercuri dimineață sub Cod roșu de ninsoare abundentă. În acest sens, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populație. Vremea extremă a provocat blocaje majore în trafic, iar mai multe drumuri importante au fost închise sau restricționate. Traficul rutier a fost oprit pe Centura Capitalei (DN CB), în apropierea localității Bragadiru, din cauza acumulării masive de zăpadă pe carosabil. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația este blocată pe ambele sensuri, iar utilajele intervin pentru degajarea drumului. Reluarea traficului este estimată după ora 06:00.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis populației un mesaj de avertizare extremă. „Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”.

Potrivit meteorologilor, în București și Ilfov s-au depus deja între 30 și 35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă. Se estimează depunerea unui nou strat de 15–20 de centimetri. Avertizările nowcasting sunt valabile pentru perioade de maximum șase ore.

Autoritățile au mobilizat echipe suplimentare în zonele afectate de vremea severă. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență au convocat ședințe extraordinare și au dispus măsuri pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo.

În 21 de localități din 14 județe au fost raportate incidente provocate de vreme. Echipele de intervenție au evacuat apă din subsoluri și de pe carosabil, au degajat 36 de copaci și trei stâlpi de electricitate prăbușiți și au îndepărtat elemente de construcție desprinse de la nouă imobile. În urma acestor situații, 15 autoturisme au fost avariate.

Probleme au fost raportate și în alimentarea cu energie electrică. Aproximativ 8.585 de consumatori din județele Brăila și Prahova au rămas fără curent, iar echipele specializate intervin pentru remedierea avariilor.

Ninsorile abundente au afectat circulația pe mai multe autostrăzi. Traficul este îngreunat pe A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Adjud, unde a fost impusă restricția pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Condiții dificile sunt și pe autostrada A2 București–Constanța, unde circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

De asemenea, mai multe tronsoane de autostradă și drumuri naționale au fost închise din cauza viscolului și a zăpezii. Printre acestea se numără sectoare ale autostrăzilor A1, A3, A7 și A0, precum și drumuri naționale din județele Buzău, Brăila, Ilfov și Vrancea.

Primăria Municipiului București a anunțat că primăriile de sector acționează cu 378 de utilaje și 2.750 de operatori. Au fost utilizate peste 18.600 de tone de material antiderapant, iar prioritate au arterele principale, podurile, rampele, stațiile STB, trecerile de pietoni și zonele din apropierea școlilor și spitalelor.

Autoritățile avertizează că evoluția fenomenelor meteo poate genera blocaje rapide și situații de risc. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să se informeze din surse oficiale înainte de a pleca la drum.