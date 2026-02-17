Ședința de urgență de la Guvern, generată de prognoza meteo, s-a soldat cu decizii importante

Ministerul Mediului a convocat marți Comitetul ministerial pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor meteo și hidrologice emise pentru următoarele zile. Autoritățile anunță un episod de iarnă severă care va afecta Bucureștiul și sud-estul țării, fiind emis Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic.

Ședința extraordinară a fost convocată din dispoziția ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după avertizările transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie și de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Secretarul de stat Raul Pop, care a condus reuniunea, a dispus supravegherea continuă a fenomenelor meteorologice și hidrologice, precum și evaluarea constantă a echivalentului de apă din stratul de zăpadă la nivelul fiecărui bazin hidrografic.

În cadrul ședinței s-a discutat și despre necesitatea informării constante a populației, gestionarea cazurilor medicale speciale și monitorizarea atentă a situației, în condițiile în care topirea zăpezii ar putea determina creșteri ale nivelurilor unor râuri. Autoritățile au atras atenția și asupra riscului de formare a poleiului.

Secretarul de stat a evidențiat situația elevilor aflați în vacanța de schi, mulți dintre ei prezenți în zonele montane unde sunt prognozate intensificări ale vântului și viscol.

„Având în vedere că în această perioadă este vacanţa de schi a elevilor şi mulţi dintre ei sunt la munte, exact acolo unde sunt prognozate intensificări ale vântului şi viscol, este nevoie ca toţi cei implicaţi să fie informaţi şi să se ia măsuri de prevenire. Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore”, a precizat Raul Pop.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne rece, în special în regiunile extracarpatice, cu temperaturi minime negative la nivel național. De marți seară, Bucureștiul și 12 județe din Muntenia și Moldova intră sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă, vânt puternic și viscol, stratul de zăpadă urmând să ajungă până la 50 de centimetri.

În sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, a fost emis Cod galben pentru precipitații însemnate, ninsori, intensificări ale vântului, viscol și polei.

Hidrologii au instituit Cod galben de inundații până miercuri după-amiază pe râuri din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Constanța și Tulcea, unde sunt posibile inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.