Școli din România se închid din cauza vremii extreme. În ce orașe se vor ține cursurile online

Județul Giurgiu intră sub măsuri speciale după emiterea avertizării Cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol, CJSU Giurgiu hotărând suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ. Aceeași măsură a fost luată și de Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Capitală.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, convocată pe fondul condițiilor meteorologice severe prognozate pentru județ. În urma discuțiilor, membrii CJSU au hotărât suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din Giurgiu, astfel încât, în data de 18 februarie, activitatea didactică să se desfășoare exclusiv în sistem online, pentru a evita expunerea elevilor și cadrelor didactice la riscurile generate de viscol.

Totodată, autoritățile au dispus intensificarea patrulelor pe drumurile afectate de vremea extremă, cu scopul de a preveni accidentele și blocajele în trafic.

Autoritățile au activat un plan amplu de măsuri în contextul avertizării meteorologice severe, printre deciziile prioritare numărându-se transportul preventiv al pacienților dializați și al femeilor însărcinate din zonele greu accesibile către spitale. Scopul este evitarea unor situații critice care ar putea apărea în cazul în care drumurile devin impracticabile din cauza ninsorii abundente și a viscolului.

În paralel, structurile operative au fost mobilizate pentru monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor. Poliția va supraveghea traficul rutier pentru a preveni blocajele și accidentele, în timp ce Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu va urmări nivelurile și debitele cursurilor de apă, pregătind echipe și materiale pentru intervenții rapide în eventualitatea producerii unor viituri. De asemenea, au fost identificate persoanele vulnerabile care ar putea necesita evacuare, iar echipele Apa Service S.A. Giurgiu și Rețele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu au fost suplimentate pentru a interveni prompt în cazul avariilor la rețele.

Și SNSPA a anunțat suspendarea cursurilor programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a avertizării Cod portocaliu emisă pentru București.

„Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) anunță suspendarea cursurilor, programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a mesajelor de avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul București”, a transmis instituția.

Potrivit comunicatului, măsura a fost luată „pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare”. Activitățile vor fi reprogramate, iar instituția va reveni cu informații suplimentare dacă situația o va impune.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a activat măsuri preventive și operative în București și în 12 județe din Muntenia și Moldova, în contextul avertizărilor meteo. Comitetele pentru situații de urgență au fost convocate, iar grupele operative au fost activate la nivel central și local.

Autoritățile iau în calcul închiderea preventivă a unor sectoare de drum cu risc ridicat de blocaj și transmiterea de mesaje RO-ALERT acolo unde va fi necesar. Gravidele aflate aproape de termen și pacienții dializați sunt monitorizați, iar transferurile interclinice vor fi limitate la cazurile urgente.

Intervențiile sunt coordonate în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Română, Jandarmeria, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, serviciile de ambulanță, CNAIR și autoritățile locale.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, avertizările sunt valabile în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, pentru sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Codul portocaliu vizează Muntenia și sudul Moldovei, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 20–50 cm, iar rafalele de vânt la 60–85 km/h. Județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași sunt printre cele mai afectate.

În paralel, un Cod galben este valabil pentru sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și pentru zonele montane, unde sunt prognozate precipitații însemnate, polei, viscol și rafale de până la 90 km/h în Carpații Meridionali și Orientali.