Republica Moldova, sub asediul iernii. Cod Portocaliu de ninsori și rafale de vânt

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zonele aflate sub Cod portocaliu se vor înregistra ninsori și lapoviță în cantități considerabile, între 20 și 35 de litri pe metru pătrat. În regiunile vizate de Cod galben, precipitațiile vor ajunge la valori cuprinse între 7 și 19 litri pe metru pătrat. Cantitățile mari de apă și zăpadă pot duce la acumulări rapide pe carosabil și trotuare.

În același interval, pe arii extinse, vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–20 m/s, determinând viscol și formarea troienelor de zăpadă. Vizibilitatea va fi redusă temporar, în special în zonele deschise și pe traseele naționale.

Meteorologii avertizează că pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat vor fi semnalate depuneri de lapoviță și polei, ceea ce va îngreuna considerabil traficul rutier. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale pe durata codului și echiparea corespunzătoare a autoturismelor pentru condiții de iarnă. Pietonii sunt sfătuiți să fie atenți la porțiunile alunecoase și să evite zonele cu risc de cădere a zăpezii sau a țurțurilor.

În următoarele zile, temperaturile maxime vor oscila între 1 și -5 grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la -10 grade Celsius, favorizând menținerea ghețușului.

Autoritățile municipale anunță că sunt pregătite să intervină în teren, în funcție de evoluția situației. În cazul apariției unor probleme, locuitorii sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal la numerele (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau la numărul unic de urgență 112.

Amintim că ninsorile din timpul nopții și temperaturile scăzute au creat probleme în mai multe raioane ale țării. Pe anumite sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația se desfășoară în condiții dificile, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.