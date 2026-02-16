Iarna lovește puternic în Republica Moldova. Polei pe drumuri, zeci de mii de consumatori fără curent și întârzieri pe aeroport

Republica Moldova. Ninsorile din timpul nopții și temperaturile scăzute au creat probleme în mai multe raioane ale țării. Pe anumite sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația se desfășoară în condiții dificile, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.

Potrivit instituției, echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții de 16 februarie și continuă să patruleze traseele naționale. Se efectuează lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului, iar pe carosabil este împrăștiat material antiderapant pentru a preveni accidentele. În unele zone, rafalele de vânt reduc vizibilitatea și favorizează formarea troienelor, ceea ce îngreunează suplimentar deplasarea.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite drumurile neesențiale, să adapteze viteza la condițiile de carosabil și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.

Condițiile meteo severe au provocat și avarii în rețelele electrice. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că la ora 07:00 peste 40.000 de locuri de consum erau afectate de deconectări neprogramate.

Operatorul Premier Energy Distribution a raportat peste 5.000 de întreruperi în raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Hâncești. La rândul său, RED-Nord a anunțat aproape 35.000 de deconectări în perioada 15–16 februarie, cele mai afectate fiind raioanele Rezina și Dondușeni. Echipele tehnice intervin pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.

Vremea de iarnă afectează și traficul aerian. Reprezentanții Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că unele curse ar putea înregistra întârzieri din cauza procedurilor obligatorii de degivrare a aeronavelor.

Avioanele sunt tratate cu soluții speciale pentru îndepărtarea gheții și prevenirea reformării acesteia, măsură esențială pentru siguranța zborului. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp statutul curselor și să ajungă la aeroport cu suficient timp înainte de decolare.

Autoritățile precizează că infrastructura aeroportuară rămâne operațională, iar echipele specializate intervin constant pentru deszăpezire. În contextul vremii instabile, cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și să manifeste prudență în toate deplasările.

Pe întreg teritoriul țării este valabil un Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie, care se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, în special în nordul și centrul Republicii Moldova. Izolat, cantitățile de precipitații pot ajunge la 15–30 l/m².

Vântul va sufla din nord-vest, cu rafale de până la 15–20 m/s, iar temperaturile vor coborî până la -7 grade Celsius. Odată cu răcirea accentuată, riscul formării ghețușului pe drumuri crește considerabil.