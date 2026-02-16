Vremea

Scad temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne închisă

Scad temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne închisă
Vremea din Republica Moldova va fi marcată în prima zi a săptămânii de temperaturi scăzute față de cele consemnate în ultimele zile, cu maxime ce vor varia între val0rile de -5 grade Celsius și 1 grad. Minima din timpul nopții va fi de -5 grade, după cum au informat specialiștii meteo. Nu mai sunt șanse de pecipitații azi, chiar dacă cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei în majoritatea zonelor țării.

În centrul teritoriului va fi senin, în rest, vremea rămâne mohorâtă. Vântul va sufla moderat. La Cahul și la Ștefan-Vodă temperatura va fi de 1 grad Celsius, la Chișinău de 0 grade, la Bălți se vor consemna -2 grade, iar la Briceni și la Rîbnița sunt anunțate -5 grade. Mâine, cerul va fi acoperit de nori, temperaturile vor oscila între 1 grad și -3 grade Celsius.

În România, azi, vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, vor fi precipitații, local în vestul și în sudul țării. La munte va ninge, în regiunile vestice precipitațiile vor fi mixte, iar în cele sudice vor predomina ploile. În restul teritoriului, precipitații slabe, mixte, se vor semnala pe spații mici.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale noaptea îndeosebi în regiunile sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, conform ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între -5 grade în nordul Moldovei și 11 grade în extremitatea sudică a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -11 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 3 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață.

În Capitală, cerul va fi mai mult înnorat, iar în cursul nopții va crește probabilitatea de precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de -1…1 grad Celsius, au mai transmis meteorologii.

