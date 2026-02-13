Turcia, Bulgaria și Egiptul, destinațiile preferate ale moldovenilor în 2025. Peste 400 de mii au ales vacanțe prin agenții

Din cuprinsul articolului Vacanțele externe rămân principala alegere a moldovenilor

Republica Molodva. Turcia, Bulgaria și Egipt au rămas în 2025 în topul destinațiilor preferate de cetățenii Republicii Moldova pentru vacanțe peste hotare, fiind urmate de România și Grecia. Peste 401 mii de moldoveni au călătorit prin intermediul agențiilor turistice, majoritatea pentru odihnă și agrement, potrivit datelor Biroul Național de Statistică (BNS). În total, agențiile de turism din țară au oferit servicii pentru peste 604 mii de persoane, cu 8,7% mai mult comparativ cu anul precedent.

Această creștere reflectă atât interesul moldovenilor pentru vacanțele externe, cât și evoluția pozitivă a turismului intern și a celui receptor, arătând că piața turismului organizat rămâne activă și dinamică.

Numărul vizitatorilor străini care au ales Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism a crescut cu 33,8%, ajungând la 90,5 mii persoane. Cei mai mulți dintre aceștia au fost excursioniști de o zi, veniți pentru odihnă și agrement, iar durata medie a sejurului străinilor a crescut de la 4,0 la 4,6 zile.

Cei mai numeroși vizitatori au fost din România, care au constituit 59,8% din totalul turiștilor străini, urmați de cei din Italia – 24,7%. De asemenea, numărul de turiști-zile s-a majorat de 1,3 ori față de anul precedent, semnalând un interes sporit pentru sejururile mai lungi și activitățile turistice variate în Republica Moldova.

Turismul intern a înregistrat o evoluție pozitivă, cu un total de 111,8 mii persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 22,5% față de 2024. Majoritatea au fost excursioniști, însă durata medie a sejurului intern s-a redus la 9,6 zile, comparativ cu 11,4 zile în anul precedent. Organizarea deplasărilor interne a fost realizată preponderent de agențiile din municipiul Chișinău și regiunile Centru și Sud, care rămân principalele hub-uri pentru turismul organizat în țară.

Cele mai populare destinații peste hotare au fost Turcia, Bulgaria, Egipt, România și Grecia, în timp ce majoritatea călătoriilor au fost efectuate pentru vacanțe și odihnă. Deși numărul călătoriilor a crescut, durata medie a șederii peste hotare a scăzut ușor, de la 6,4 zile în 2024 la 6,1 zile în 2025. Aceasta arată o tendință a sejururilor mai scurte, dar mai frecvente, potrivit datelor BNS.

Pe fundalul acestor evoluții, încasările agențiilor de turism și ale tur-operatorilor au depășit 5,1 miliarde de lei, în creștere cu 11,2% față de anul precedent. Cea mai mare parte a veniturilor a provenit din turismul emițător, care a generat aproximativ 4,8 miliarde de lei, în timp ce turismul intern a adus 234,8 milioane de lei, iar turismul receptor 86,9 milioane de lei, cu o creștere de peste 30% față de 2024.

Datele statistice nu includ informațiile din raioanele din partea stângă a Nistrului și municipiul Tighina.