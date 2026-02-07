Vacanțe potrivite fiecărei zodii: Unde să mergi în funcție de semnul zodiacal

Fiecare zodie are propriul său stil, gust și preferințe atunci când vine vorba de vacanțe. Astrologii sugerează că anumite destinații se potrivesc mai bine caracterului și dorințelor fiecărui semn zodiacal. Astfel, astrologia nu doar că ne poate ghida în înțelegerea propriei personalități, poate ajuta și alegerea vacanței adaptată nevoilor și dorințelor, informează Metro.

Un sondaj recent realizat de O2 pe 3.000 de britanici a scos în evidență diferențele interesante dintre zodii atunci când vine vorba de vacanțe. Gemenii s-au dovedit cei mai independenți, aproape doi din cinci (42%) preferând să călătorească singuri, comparativ cu doar 34% dintre Capricorni.

În același timp, Gemenii sunt cei mai predispuși să uite documente sau bani (34%) și să plătească taxe suplimentare pentru bagaje, (32%). Totuși, doar 13% dintre ei reușesc să se deconecteze complet de familie și prieteni în timpul călătoriilor, evidențiind un echilibru delicat între libertate și legături personale.

Berbecii, cunoscuți pentru spontaneitatea lor, se remarcă prin faptul că 8% dintre ei recunosc că au rezervat excursii în ziua plecării, de două ori mai mult decât Fecioarele, mai organizate și planificate.

Astrologa Helena Hathor recomandă câteva destinații pentru fiecare zodie, explicând că acestea sunt alese pentru a răspunde nevoilor emoționale, fizice și spirituale ale fiecărui semn în parte.

Plini de energie și dornici de provocări, Berbecii sunt atrași de aventuri care le pun la încercare limitele fizice. Interlaken, cu munții săi spectaculoși și activitățile de schi sau sporturi extreme, oferă exact stimulul de care au nevoie. În plus, peisajele alpine vaste satisfac și dorința de explorare profundă.

Taur - Santorini, Grecia: Taurii iubesc confortul, luxul și momentele de răsfăț. Insula Santorini, cu peisajele sale pitorești, mâncarea rafinată și atmosfera relaxantă, este destinația perfectă pentru a se bucura de vacanțe liniștite și pline de frumusețe.

Gemeni - Florența, Italia: Gemenii, curioși din fire și însetați de cunoaștere, caută călătorii care au sens. Florența, cu arta, istoria și arhitectura sa, oferă o experiență culturală specială, satisfăcând atât nevoia de stimulare intelectuală, cât și dorința de a explora locuri semnificative.

Rac – Lacul Garda, Italia: Racul apreciază stabilitatea și confortul. Lacul Garda, cu apele sale liniștite și orașele fermecătoare, creează un moment perfect pentru relaxare și reconectare emoțională, oferind siguranță și liniște într-o vacanță memorabilă.

Leu – Berlin, Germania: Leii caută distracție, expresie de sine și experiențe vibrante. Berlinul, cu viața sa de noapte efervescentă și scena artistică diversă, le permite să strălucească și să se bucure de momente pline de energie și creativitate.

Fecioară – San Sebastián, Spania: Fecioarele apreciază rafinamentul și atenția la detalii. Orașul San Sebastián, renumit pentru gastronomia sa de nivel mondial, oferă o experiență culinară impecabilă și bine organizată, care combină luxul cu precizia.

Balanță – Paris, Franța: Balanțele, în căutare de frumusețe și armonie, se simt acasă în Paris. Orașul romantismului, modei și artei este cadrul perfect pentru a savura experiențe estetice și pentru a se conecta cu eleganța universală.

Scorpion – Amsterdam, Olanda: Scorpionii sunt atrași de mister și transformare. Amsterdam, cu aleile sale ascunse, cultura alternativă și istoria complexă, oferă o experiență intensă, captivantă și provocatoare, perfectă pentru explorarea laturilor ascunse ale lumii.

Săgetător – Coasta Amalfi, Italia: Săgetătorii iubesc călătoriile grandioase și pline de sens. Coasta Amalfi, cu priveliști dramatice și peisaje spectaculoase, oferă senzația unei aventuri elevate, nu doar a unei simple excursii.

Capricorn – Capri, Italia: Capricornii caută excelență și rafinament în fiecare vacanță. Capri le oferă hoteluri exclusiviste, servicii impecabile și o atmosferă selectă, satisfăcând nevoia de lux și experiențe atent planificate.

Vărsător – Fiordurile Norvegiei: Vărsătorii iubesc experiențele unice și neobișnuite. Fiordurile norvegiene, completate de spectaculoasa auroră boreală, oferă un cadru aproape extraterestru, perfect pentru explorarea unor locuri care par desprinse din altă lume.

Pești – Lacul Bled, Slovenia: Peștii caută liniște, introspecție și reînnoire spirituală. Lacul Bled, cu peisajul său de vis și apele cețoase, le permite să se retragă din cotidian, să reflecteze și să se reconecteze cu sinele lor interior.

Specialista în astrologie Helena sugerează că Leii, Săgetătorii, Gemenii, Balanțele și Vărsătorii vor fi mai dornici ca niciodată să exploreze.

„Intrarea lui Jupiter în Leu în mijlocul verii promite călătorii mai ample, luminoase și pline de expresie personală”, explică ea.

„Între timp, intrarea lui Uranus în Gemeni pe 26 aprilie și formarea unui trigon dinamic cu Pluto în Vărsător între 18 iulie și 29 noiembrie declanșează o schimbare în modul în care oamenii călătoresc și rămân conectați, făcând călătoria mai flexibilă și mai accesibilă”, a concluzionat astrologa Helena Hathor.