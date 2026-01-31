Surprize în plan social. Cinci zodii cunosc persoane importante

Ultima zi din ianuarie aduce, conform mai multor previziuni astrologice, energie ce favorizează conexiunile sociale pentru anumite semne zodiacale.

Pe fondul unor tranzite planetare notabile (inclusiv intrarea lui Neptun în Berbec la 26 ianuarie), mai multe publicații internaționale semnalează că următoarele cinci zodii au șanse sporite să cunoască persoane noi sau să lărgească cercul de prieteni exact în această perioadă.

Conform previziunii publicate de Refinery29, tranzitul planetar descris pentru ultima săptămână din ianuarie aprinde un sector al găsirii de comunități și al viselor împărtășite pentru Gemeni.

Această dinamică sugerează că Gemeni ar putea întâlni persoane compatibile în contexte de grup, proiecte creative sau cauze comune.

Tot Refinery29 semnalează, de asemenea, pentru Vărsător un impuls al comunicării și al relațiilor în perioada menționată.

„Săptămâna culminează cu lumina lunii pline în Leu care aprinde sectorul relațiilor și aduce claritate în dinamica unu-la-unu. S-ar putea să-ți dai seama cine te susține cu adevărat.”

Această claritate în relații și în exprimarea ideilor poate facilita începutul unor prietenii bazate pe valori și interese comune.

Pentru Balanță, același material arată că lunile următoare aduc clarificări în planul social: „Această Lună Plină aduce claritate în privința a cine îți este cu adevărat în colț și ce conexiuni îți energizează viitorul.”

În practică, aceasta poate însemna fie întărirea unor legături noi, fie reorientarea către cercuri în care Balanțele se simt susținute — ambele scenarii putând genera prietenii noi sau consolidări ale unor cunoștințe recente.

Horoscopul zilnic publicat de Astrology.com pentru Săgetător evidențiază un îndemn la contact social și la reînnodarea legăturilor:

„Fă-ți timp pentru legăturile de prietenie în acest moment.”

Acestea pot facilita apariția unor noi conexiuni prin recomandări sau întâlniri comune.

Articolul săptămânal de la People indică pentru Taur posibilitatea apariției unor prietenii noi, „pe termen lung”, în contextul unui proces mai larg de curățare socială și realiniere a țelurilor personale.

„S-ar putea să fi format prietenii noi pe termen lung, în special cu persoane mature sau de succes.”

Aceasta sugerează că Taurii ar putea lega relații noi în jurul unor interese profesionale sau comunitare care au potențial de durată.