Sate izolate de gheața de pe Nistru. Bacul de la Molovata, suspendat pe termen nedeterminat. Produse sunt, bani nu

Republica Moldova. Locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova, aflate pe malul stâng al Nistrului și controlate de autoritățile de la Chișinău, continuă să rămână izolați de restul Republicii Moldova. Bacul de la Molovata, principala legătură rutieră directă, este suspendat de peste două săptămâni din cauza gheții de pe fluviu. Produsele de bază sunt asigurate, dar lipsa numerarului la bancomate face viața de zi cu zi tot mai dificilă pentru localnici.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că agenții economici care livrează mărfuri pot ajunge pe cale rutieră în localitățile de pe malul stâng al Nistrului aflate sub control constituțional. Potrivit oficialului, accesul acestora a fost discutat și soluționat la nivelul Comisiei Unificate de Control, precum și în cadrul negocierilor în format „1+1”.

„Situația este sub control. Agenții economici care prestează servicii de livrare a mărfurilor au acces în localități și cred că acest lucru va continua. Avem, într-adevăr, o mică problemă legată de asigurarea cu lei a bancomatelor din regiune, dar sperăm să o rezolvăm în următoarele zile”, a declarat Valeriu Chiveri înaintea ședinței de Guvern din 28 ianuarie.

Vicepremierul a mai precizat că reluarea circulației bacului nu este posibilă, deocamdată, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit acestuia, stratul gros de gheață format pe Nistru și temperaturile scăzute împiedică reluarea traversării.

„Circulația cu bacul nu a fost reluată și, cel mai probabil, nici în următoarele săptămâni sau chiar o lună nu va fi posibil acest lucru, deoarece condițiile meteorologice nu sunt corespunzătoare”, a afirmat Chiveri.

Circulația bacului de la Molovata a fost suspendată începând cu 14 ianuarie, din cauza gerului puternic și a gheții formate pe fluviul Nistru.

Satele Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova nu dispun de un pod rutier care să le lege direct de restul teritoriului controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Bacul de la Molovata reprezintă principala cale de acces pentru locuitori către instituții publice, servicii medicale, piețe și alte facilități situate pe malul drept al Nistrului.

Traversarea este utilizată atât de localnici, cât și de agenți economici, deoarece oferă o rută directă și evită punctul de control transnistrean de la Dubăsari. În lipsa acestei legături, cetățenii sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri în plus, folosind rute ocolitoare ce presupun trecerea prin controale impuse de structurile separatiste de la Tiraspol, cu verificări suplimentare și restricții, în special pentru transportul de mărfuri.