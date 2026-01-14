Gerul paralizează una dintre cele mai importante legături peste Nistru. Bacul de la Molovata, suspendat pe termen nedeterminat

Republica Moldova. Valul de frig extrem din ultimele zile a dus la suspendarea circulației bacului de la Molovata, una dintre cele mai importante legături de transport peste râul Nistru pentru locuitorii mai multor sate din raionul Dubăsari. Autoritățile susțin că depun eforturi pentru a preveni izolarea localităților afectate și pentru a asigura accesul populației la produse și servicii esențiale.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat, înainte de ședința Guvernului din 14 ianuarie, că autoritățile monitorizează situația și utilizează mecanismele existente de coordonare pentru a menține libera circulație, în special pentru aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate.

„Vom face tot posibilul ca libera circulație să fie asigurată, în special când vorbim despre livrările de alimente și cele mai importante lucruri vitale. Avem formatele respective de coordonare, în primul rând este vorba despre Comisia Unificată de Control. Vom accesa și formatul «1+1». Vom face tot posibilul ca accesul cetățenilor să fie asigurat pentru această perioadă, care, sperăm, va fi finalizată în timpul cel mai scurt”, a declarat Valeriu Chiveri.

Suspendarea traficului a fost confirmată oficial de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”, care a anunțat că, începând de miercuri, 14 ianuarie, circulația a fost sistată din cauza stratului gros de gheață format pe râul Nistru.

„Din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ceea ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță”, se arată în comunicatul întreprinderii.

Potrivit aceleiași surse, traficul va fi reluat imediat ce condițiile meteo se vor îmbunătăți, iar starea gheții va permite traversarea în deplină siguranță.

Călătorii sunt îndemnați să urmărească informările oficiale și să ia în calcul rute alternative pe durata suspendării.

Bacul de la Molovata reprezintă principala cale de legătură pentru satele Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova din raionul Dubăsari, situate pe malul stâng al Nistrului, cu restul teritoriului controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, în lipsa unui pod rutier în zonă.

Traversarea asigurată de bac este esențială pentru accesul locuitorilor la servicii publice, instituții, piețe și locuri de muncă aflate pe malul drept al râului.

În condiții normale, bacul circulă zilnic conform unui program prestabilit, efectuând 13 curse pe zi: șapte dinspre Molovata Nouă spre Molovata și șase în sens invers. Serviciul este utilizat atât de pietoni, cât și de autoturisme, microbuze și vehicule de mic tonaj.

Pentru localnici și agenții economici, bacul oferă o rută directă care permite evitarea punctului de control transnistrean de la Dubăsari. În lipsa acestei traversări, cetățenii sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri suplimentari pe rute ocolitoare, care implică trecerea prin controale instituite de structurile separatiste de la Tiraspol, cu verificări suplimentare și restricții, în special pentru transportul de mărfuri.

Pentru agenții economici din zonă, aceste controale pot însemna taxe, proceduri diferite și întârzieri care limitează sau chiar blochează activitatea comercială. În acest context, bacul de la Molovata rămâne una dintre puținele opțiuni funcționale pentru menținerea fluxului de bunuri și aprovizionarea localităților.