Două zodii, prinse într-o poveste de dragoste ca-n filme, la final de ianuarie

Două zodii se află în centrul atenției astrologilor la finalul lunii ianuarie, fiind asociate cu o perioadă intensă din punct de vedere sentimental.

Potrivit analizelor, Leul și Balanța sunt semnele zodiacale pentru care tranzitele planetare din intervalul 26 ianuarie – 1 februarie favorizează apariția sau consolidarea unei povești de dragoste, pe fondul influenței Lunii Pline și al unor alinieri considerate relevante pentru relații și comunicare emoțională.

Astrologii atenționează că pentru nativii din Leu sfârșitul lunii poate avea accente dramatice — în sens astrologic — pentru că Luna Plină din 1 februarie cade în casa a cincea, cea asociată dragostei și exprimării romantice.

Conform analizei publicate de YourTango, „Leu, Marte și Venus tranzitează casa ta a șaptea (a partenerilor), așa că vei petrece mult timp concentrat pe cineva special. … Ești în centrul atenției în timpul Lunii Pline.”

Această configuraţie sugerează atât oportunităţi de întâlniri şi de consolidare a legăturilor, cât şi riscul unor tensiuni care trebuie gestionate cu atenție.

Comentariile astrologilor din aceeaşi perioadă indică că Balanța beneficiază de tranzite care susţin socializarea și comunicarea afectivă, cu un vârf în jurul datei de 29 ianuarie, când Mercur și Venus se află în configurații compatibile pentru dialoguri semnificative.

YourTango subliniază: „Pe 29, s-ar putea să realizezi că cineva înseamnă mai mult pentru tine decât credeai inițial.” Acest context este descris ca favorabil întâlnirilor, declarațiilor și escaladării unui sentiment existent, cu condiția să fie evitate confruntările majore.

Ambele descrieri – pentru Leu și Balanță – sunt plasate de analiști în contextul intrării planetelor lente în noi poziții și a Lunii Pline care favorizează revelațiile afective.

People notează că, în ultima săptămână a lunii: „27 ianuarie — și zilele din jur — pot aduce o pasiune imensă, intensitate și forță”; „29 ianuarie, mințile și inimile noastre ar trebui să vorbească fluid una cu cealaltă.”