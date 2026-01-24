Monden

Se aprind scântei sub fulgi de zăpadă. Patru zodii, vizate de iubire

Se aprind scântei sub fulgi de zăpadă. Patru zodii, vizate de iubireIubire, iarna / sursa foto: ChatGPT
În această iarnă, anumite tranzite astrologice asociate planetei iubirii (Venus) și influențele puternice ale planetelor lente par să crească probabilitatea unor întâlniri semnificative pentru anumite zodii.

Analiza de față sintetizează comentarii și previziuni publicate în publicații internaționale de profil și semnalează patru zodii care, potrivit acestor surse, au cele mai mari șanse să experimenteze începuturi romantice notabile în sezonul rece.

Vărsător - deschidere spre gesturi romantice

Tranziția lui Venus prin Vărsător (17 ianuarie – 10 februarie 2026) accentuează, conform comentariilor astrologice, deschiderea spre gesturi romantice neconvenționale și conexiuni bazate pe idei și cauze comune.

Un sumar editorial observă că „Venus în Vărsător încurajează gesturi romantice îndrăznețe și deschidere către inovație în relații.”

Pe deasupra, conjuncția Venus–Pluto din 19 ianuarie poate intensifica dinamica relațională, aducând la suprafață motivații și adevăruri emoționale care pot transforma o întâlnire obișnuită într-una decisivă.

„Conjuncția Venus-Pluto declanșează schimbări emoționale și relaționale intense,” notează un alt comentariu astrologic recent.

Berbec - scântei în medii sociale

Sursele indică o predispoziție a Berbecilor spre întâlniri cu încărcătură socială — mediile de grup și evenimentele dinamice putând fi contextul în care apar scânteile.

Un ghid lunar de horoscop atenționează că influențele planetare din ianuarie pot „aduce scântei în medii sociale” pentru Berbeci, sugerând oportunități pentru a cunoaște potențiali parteneri prin prieteni sau activități comune.

Leu - intensificare a interesului romantic

Comentariile din publicațiile consultate arată că Leii ar putea resimți o intensificare a interesului romantic și o dorință mai clară de a se angaja afectiv în această perioadă.

leu

leu / sursa foto: dreamstime.com

Un articol dedicat tranzitului Venus spre început de an menționează că Leii pot fi „mai romantici și orientați spre angajament” în această fereastră astrologică.

Această tendință, combinată cu aspectele lente ale anului, poate susține începuturi de relații care capătă rapid profunzime.

Gemeni - oportunități de întâlniri

Pentru Gemeni, sursele semnalează oportunități de întâlniri în contexte de călătorie sau schimb cultural; conexiunile la distanță sau întâlnirile într-un cadru străin pot lua amploare.

Un horoscop lunar recomandă atenție la oportunitățile sociale și la deschiderea către persoane din medii diferite, subliniind că „distanța nu exclude, uneori chiar facilitează, legături noi.”

