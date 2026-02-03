Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)

4 februarie

Pe 4 februarie s-au născut Francois Rabelais, Gerarad Philippe, Charles Lindbergh, Alice Cooper, Alfred Mendelsohn, Carmen Trandafir, Constantin Piliuţă, Denisa Comănescu, Vasile Cârlova, Monica Macovei.

În calendarul creştin-ortodox sunt vreo doi sfinţi, ca în aproape fiecare zi, Sfinţii Isidor Pelusiotul şi Avramie.

Tradiţional, în ”Kalendar”, o zi fără mare încărcătură emoţională, nimic folcloric. Calendarul vechi, pastoral, sau al agricultorilor nu înregistrează nicio menţiune. Sigur, 4 februarie este ziua limită a Filipilor de iarnă, dar nu se mai ştie ce se făcea, care erau ritualurile. Probabil că se făcea curăţenie în casă, se spălau veşmintele şi albiturile de atingerea petrecăreţilor şi a vinului roşu, iar bărbaţii se legau la cap după atâta mahmureală. Serbările iernii s-au sfârşit, în fine, lenea şi petrecerea se pun în cui şi începe munca grea, neobosită, pregătirea ciclului agricol şi pastoral.

Dumnezeu, Marele Arhitect, Legea Eternă, cum vreţi să-I spuneţi, a făcut Universul, Pluriversul, ciclic. Totul în jurul nostru este materie şi undă. Ori, teoria cuantică arată caracterul dublu al luminii, de exemplu, de corpuscul şi undă. Unde este undă, vibraţie, apare lungimea de undă, perioada, ciclicitatea.

Astrologia creştină operează cu teoria ciclurilor. Istoria este sursă de evenimente care se petrec la aceleași aspecte. Este relativ complicat modul în care a enunţat cardinalul Pierre D’Ailly, în secolul XIV, postulatele astrologiei creştine. El trebuia să împace cea de a 2116-a poruncă a Catehismului: „Toate formele de divinaţie trebuie respinse: consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la medium-uri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi în sfârşit, asupra oamenilor şi în acelaşi timp o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse.”

Bunul cardinal, singurul din istorie care a refuzat sa fie papă, din umilință, autorul „Astrologiei creştine” 1398 şi a „Imago Mundi” 1410, cartea călăuză pentru Cristofor Columb, nu a reuşit, la Consiliul de la Constanţa, să obţină canonizarea Astrologiei, cum cerea, ci un „armistiţiu” cu „talibanii”, inflexibiilii, durii Câini ai Domnului, Dominicanii, Inchiziţia.

Aşa cum scrie Sydney Omar, un atent istoric al astrologiei în ”A History. Astrological Revelations” papa Urban al VIII-lea, ”armeanul”, mare amator de astrologie, dar şi cunoscător al puterii ei, pune pe franciscani, intelectualii Bisericii Universale, să „comită” o astrologie paralelă, un amestec savant de adevăr și ”fake news”, păstrând adevărata astrologie doar pentru uzul Vaticanului. Da, este papa care l-a chemat la judecata Inchiziței pe Galileo Galilei. Este celebră butada papei Urban, din timpul judecății: Dragă Galileo Galilei, ilustrissime, dacă pământul se învârtește atâta, nu ar trebui să fim îmbătați, aiuriți, amețiți? La care Galileo a răspuns: Cu siguranță, da! Dragostea este una dintre manifestări! Clericii au râs. Să nu credeți că judecata Inchiziței era o anchetă, ca la Gestapo. Era mai mult o discuție filosofică, înalții clerici verificau și controlau progresul științei prin prisma dogmei.

S-au rescris cărţi, inclusiv „Tetrabiblos” ”biblia” astrologiei, s-au conceput noi reguli şi teorii. În definitiv doar călugării ştiau carte în acele vremuri şi toate cărţile, sursele de informare, erau în mâinile lor. Nobilii se distrau cu cărţi precum "Decameronul"! Dacă ştiau să citească, ceea ce era foarte rar!

În câţiva ani clericii au şters aproape total astrologia antică şi au înlocuit-o cu produsele lor. Astăzi, peste tot, avem astrolgia făcută de franciscani, zodiacul sideral, domificaţia Placidus. Placidus, un călugăr, olivetan, parcă, diferse chei de interpretare, ca un dicționar, ca o limbă străină. Sau, și mai rău, astrologia vedică, cu karmele și lecțiile de viață, o superstiție orientală de bazar, expresia unei religii străine. Este de aşteptat să nu funcţioneze foarte bine, nu?

Adevărata astrologie, astrologia creștină, numită astfel pentru că a fost enunțată de un cardinal și de un papă, este practicată astăzi de foarte puţine persoane, care în mod voit, sau accidental, au fost instruite de cei câţiva care mai ştiau, sau, în mod expres, au fost alese ca să păstreze astrologia creştină şi cheile de interpretarea ale papei Urban.

Lilly complică lucrurile și le înflorește, se spune că era o persoană foarte complicată și dificilă. Sursa pură este astrologia creștină a cardinalului Pierre d’Ailly, care a făcut obiectul lucrării de doctorat a actualei profesoare de la Princeton, Laura Ackerman Smoller, ”The Christian Astrology of Pierre d’Ailly, 1350-1420” lucrare scrisă în anul 1993, după o documentare, cercetare și studii de 15 ani. ”Nec plus ultra”, am lucrarea doamnei profesoare în fața mea, o lucrare de doctorat perfectă.

Acum, cât mai este seară, o să revăd, cu multă plăcere, un film din anul 1952, ”Fanfan la Tulipe” cu cei mai populari și frumoși actori ai timpului, Gina Lollobrigida și Gerarad Philippe, pe care-l pomenim astăzi. Un succes mondial imens. Un film plăcut, fără pretenții, făcut ca să se simtă spectatorul bine. Reluat într-o altă gamă de ”La Tulipe Noire” cu Alain Delon și preferata mea, Virna Lisi. Vă recomand filmele vechi și bune, făcute pentru o lume normală, care dorea să se distreze, nu să facă politică.

Mă întrebați, dragi lupi, padawani și hobbiți, de ce atâta muncă, atâtea cărți, atâtea calcule, atâtea programe de calculator și zile întregi de documentare istorică și studii. ”De ce nu faceți, dom’ profesor, ca ”performerii” de la televiziuni și ziare?” Bună întrebare! O să am plăcerea să vă răspun la ea, pe îndelete și în amănunt, sau, nu, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 februarie 2026

Da, este ziua în care poţi să reuşeşti în mai multe domenii. Dacă ai un obstacol de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor şi te avantajează. Drumurile lungi sunt favorizate. Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi caută să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi, poate, şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre Berbeci, câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţine energizante, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

O zi mai dificilă în care ori te ascunzi prin colţuri, ori cauzi scandal cu lumânarea. Evită extremele, excesele, exagerările. Buna şi vechea cumpătare creştină te poate ajuta foarte mult. Eşti în situaţia de a purta conversaţii calme şi plăcute cu anturajul, ceea ce te relaxează. Însă, la serviciu, e o încurcătură şi calmul tău se risipeşte ca o grămăjoară de zahăr în furtună! Partea benefică a zodiei te ajută astăzi să-ţi înţelegei mai bine limitările şi să înţelegi că ordinea şi disciplina nu sunt doar „chestii militare”. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o măsură! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog…

Astăzi ai o tendinţă către activitate dezordonată şi treburi neterminate. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ceea ce este în legătură cu planurile de viitor. Comunicarea este punctul tău forte, dar azi nu trebuie să insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru că poţi să te bagi în situaţii complicate din care poţi ieşi doar cu mare greutate. Aşa este felul tău, superficial şi cheltuitor, dar mare meşter la vorbe. Îţi rămâne să filozofezi şi să te bucuri de zile furtunoase, de vremea capricioasă, ca o prinţesă din poveste. Sanatatea iţi este bună, atenţie însă la răceli şi la persoanele care îţi strănută in faţă.

Se poate ca cineva din anturaj, din familie, să-ţi ceară ajutorul într-un stil alambicat, cu multe arabescuri şi explicaţii inutile. Ajută cât poţi, dar nu împrumuta bani, sub niciun motiv! Dai dovadă de umor inspirat şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-ţi corpul şi încearcă să duci o viaţă mai sănătoasă. Stelele te sfătuiesc să ai răbdare şi chiar să dai dovadă de diplomaţie şi fair-play, pentru că lucrurile se vor lamuri aproape fără intervenţia ta. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Poţi reuşi în activităţi legate de tehnologie de vârf, telecomunicaţii sau informatică.

O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei şi tu să fie aşa. Lasă reţinerea şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. O zi care pare bună pentru leuţul sentimental şi generos din tine. Iţi place orice discuţie la o cafea şi faci planuri. Parcă şi la serviciu nu este aşa de rău, chiar dacă nu sunt bani! Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti. O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii. Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

Dimineaţa este obositoare, chiar dacă eşti, sau nu, la serviciu. Mai pe seară poţi să ai o surpriză, plăcută, sau nu, după starea ta de spirit, adică după cum ţi se pare că este întâmplarea! Situaţia te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai în cursul dimineţii. Nu te grăbi, graba strică treaba! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

O zi în întregime favorabilă. Orice îţi reuşeşe, în limitele bunului simţ, a regulamentului de la serviciu şi a legii. Anturajul te ascultă, pentru că îţi place aşa de mult să aduci pacea! Azi trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile dese nu sunt privite cu ochi buni de nimeni, nici de stele. Evita astăzi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile.

Nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Scorpionii insistenţi pot rezolva situaţiile critice, statistic vorbind. Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. O zi obositoare, dar plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. In general şi astazi in special anturajul tau si familia iţi sunt favorabile şi te susţin.

O dimineaţă de miercuri (harți) densă când problemele te asaltează din toate părţile. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur, aşa poţi să obţii şi ajutorul de care ai nevoie! Tenacitatea şi răbdarea aduc succes. Dar, ai nevoie de sprijin. Nu ai linişte şi nu te poţi relaxa pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Cere ajutor! Pentru asta sunt familia şi prietenii! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ceea ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti.

Foloseşte doar resursele pe care le ai, nu împrumuta. Rezolvă cu diplomaţie discuţiile cu anturajul, familia sau prietenii, un zâmbet, o vorbă bună pot rezolva mai mult decât reproşurile. Ai probleme în relaţiile sentimentale. Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Dacă nu ai soluţie, amână pe altă dată, stelele nu îţi sunt foare favorabile. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră, sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile.

Realizări mici, care întăresc încrederea. Dacă vrei să pleci undeva, intr-o calatorie sau delegatie, mai bine amână. Fii la obiect, scurt, clar. Greutăţile se măresc când te apropii de ţintă. Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă familială. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, ceva ce îți dorești. Poate, un ceas din titan? Si azi calculezi la bani, la dobânzi şi la procente. Nu te mai obosi, jocurile au fost deja făcute. Bogaţii vor deveni mai bogaţi şi săracii mai săraci, asta este toată filosofia, nu este nicio luptă de clasă, nu este nicio democraţie, nu este nicio piaţă liberă. Legea acumulării capitalului, sau cum zice înţeleptul nostru popor „banul la ban trage”.

Astăzi oferă-ţi câteva momente de pauză, de relaxare. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi să rezolvi lucruri imposibile. Nu pleca la drum lung. Astăzi ai multe pe cap, dar este o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o problemă socială mai dificilă. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic deosebit, nou, extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi!