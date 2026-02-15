Schimbare radicală de vreme în Republica Moldova. Sunt anunțate ploi abundente

Vremea se schimbă, azi, 15 februarie, în Republica Moldova, cerul va fi înnorat în toată țara și urmează să plouă din belșug în majoritatea zonelor, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de duminică rămn mai ridicate decât media acestei perioade a lunii și vor varia între 3 și 11 grade Celsius. Dar, în timpul nopții se va răci până la nivelul de -5 grade Celsius.

Ploile vor fi la nivel național, doar zona de sud-est urmând să fie ocolită de precipitații. Vântul va sufla cu intensitate. Sunt anunțate 3 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 4 grade la Bălți, 8 grade la Chișinău, 10 grade la Ștefan-Vodă și 11 grade Celsius la Cahul. Mâine, scad temperaturile, cu maxime ce nu vor depăși -4 grade până la 3 grade Celsius. Cerul va fi parțial înnorat.

În România, azi, vremea se va răci semnificativ față de intervalul precedent, ziua în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade Celsius în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 și 6 grade. Cerul va fi noros în jumătatea de nord a teritoriului și temporar noros în rest.

Conform ANM, sunt anunțate precipitații în cea mai mare parte a țării ziua, când izolat se vor acumula cantități de apă de peste 10…15 l/mp, dar din orele serii acestea se vor restrânge ca arie și vor fi slabe cantitativ. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în sud și în sud-est, mixte în rest, iar la munte treptat vor predomina ninsorile.

Noaptea, în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest vor predomina treptat ninsorile și se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud, în est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h, iar la munte, izolat de peste 70…80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Izolat va fi ceață, au mai transmis meteorologii.