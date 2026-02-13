 România, prinsă între doi cicloni activi. Ninsorile pun din nou stăpânire pe întreaga țară

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii, după un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie. Sâmbătă, 14 februarie, termometrele vor indica maxime cuprinse între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade Celsius în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele vor varia între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei, a explicat meteorologul Silviu Grigore la România TV.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi variabil, iar în primele ore, pe alocuri, va fi ceață sau nebulozitate stratiformă, posibil însoțită de burniță.

Seara și noaptea, nebulozitatea și ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vest, afectând cea mai mare parte a țării. La munte, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1500 m, și în restul zonei montane, la altitudini mai mari de 1700 m, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Duminică, vremea se va răci față de intervalul precedent. Maximele se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele între -6 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Cerul va fi noros în jumătatea de nord a țării și temporar în rest. Meteorologii anunță precipitații pe arii extinse, cu cantități izolate de peste 10–15 l/mp, care se vor diminua seara.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în sud și sud-est, mixte în rest, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea zonelor, iar noaptea în sud, est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală de 40–50 km/h, iar la munte local de peste 60–70 km/h, însoțite de ninsoare viscolită.

Începând de luni, temperaturile ar urma să scadă semnificativ în toată țara, iar marți se pot înregistra diferențe de peste 10 grade față de valorile din weekend. Această răcire bruscă va fi generată de influența a doi cicloni activi care vor traversa România.

„Al doilea ciclon va aduce de marți precipitații mai însemnate cantitativ, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare”, a arătat Silviu Grigore, meteorolog România TV