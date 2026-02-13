Vremea Breaking news

Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza surprinzătoare a ANM pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza surprinzătoare a ANM pentru următoarele patru săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie anunță că începutul lunii martie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie, în următoarele patru săptămâni temperaturile vor fi, în general, mai ridicate sau apropiate de normalul perioadei. În schimb, în privința ploilor, vor exista diferențe de la o săptămână la alta.

Prognoza ANM pentru luna martie

În intervalul 09.02.2026 – 16.02.2026, valorile termice se vor situa peste nivelul normal al perioadei la nivel național, cu un plus mai evident în regiunile din nord-vestul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente în sud și est, în timp ce în celelalte zone se vor încadra, în general, în limite apropiate de normal.

În săptămâna 16–23 februarie 2026, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu șanse ca în unele zone să fie puțin mai ridicate. În vest, nord-vest și centru sunt așteptate mai multe precipitații decât de obicei, iar în restul țării ploile vor fi, în mare parte, la nivel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea pe 1 martie

În perioada 23.02.2026 – 02.03.2026, temperatura medie a aerului va fi ușor peste cea specifică sfârșitului de februarie în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în celelalte zone ale țării valorile vor rămâne apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în vest și nord-vest, iar în restul regiunilor se va situa în jurul mediilor obișnuite.

Primăvară

Sursa foto: pixabay.com

Un început de primăvară cu temperaturi ridicate

În prima săptămână din martie, între 2 și 9 martie 2026, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei în toată țara. Și în ceea ce privește ploile, cantitățile estimate vor fi, în general, la nivelul obișnuit pentru începutul primăverii.

Pe scurt, începutul lunii martie aduce o vreme ușor mai caldă decât de obicei, dar fără schimbări importante în privința precipitațiilor la nivel național.

