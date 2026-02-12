Vizibilitate redusă și temperaturi primăvăratice. Republica Moldova, sub Cod galben de ceață

Republica Moldova. Codul galben de ceață va acoperi mare parte din teritoriul Republicii Moldova, reducând considerabil vizibilitatea și sporind pericolele pentru participanții la trafic. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că avertizarea intră în vigoare în această seară, la ora 20:00, și va rămâne valabilă până vineri, 13 februarie, la orele amiezii.

Meteorologii precizează că, în acest interval, fenomenul va fi semnalat pe arii extinse, iar vizibilitatea ar putea scădea local până la 200 de metri sau chiar sub această valoare, ceea ce poate îngreuna semnificativ circulația rutieră și activitățile desfășurate în aer liber.

Pe lângă ceață, Republica Moldova va traversa un episod de încălzire accentuată, neobișnuit pentru această perioadă a anului. Potrivit datelor SHS, în intervalul 12–15 februarie temperaturile maxime vor oscila între 5 și 11 grade Celsius, cu aproximativ 5–7 grade peste valorile climatologice normale pentru mijlocul lunii februarie.

Pentru joi, 12 februarie, se prognozează cer variabil și temperaturi maxime ce pot ajunge până la 9°C. Vineri, 13 februarie, sunt posibile ploi slabe, iar valorile termice vor urca până la 10°C. Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi predominant noroasă, cu maxime care pot atinge 11°C în unele regiuni. Duminică, 15 februarie, temperaturile se vor menține ridicate, ajungând până la 10°C, izolat fiind posibile precipitații slabe.

Deși valorile termice prognozate depășesc media multianuală a lunii februarie, specialiștii subliniază că astfel de episoade nu sunt neobișnuite. În sezonul rece pot apărea alternanțe între perioade reci și intervale neobișnuit de calde, atunci când circulația generală a atmosferei favorizează pătrunderea maselor de aer din sud sau sud-vest.

„În acest context, discutăm despre un episod sinoptic cu durată limitată, nu despre o schimbare structurală a regimului climatic la scară regională”, precizează SHS.

După jumătatea lunii februarie, meteorologii prognozează o revenire treptată la regimul termic specific sezonului rece. În intervalul 16–18 februarie, pe timpul nopții sunt estimate temperaturi minime cuprinse între -7 și -1°C, iar ziua valorile vor oscila între 0 și 5°C.

În ceea ce privește impactul încălzirii asupra stratului de zăpadă, specialiștii menționează că acesta este redus în majoritatea regiunilor. În nordul țării, grosimea zăpezii variază între 1 și 19 centimetri, în centrul țării între 1 și 6 centimetri, iar în sud stratul de zăpadă lipsește.

În aceste condiții, volumul de apă rezultat din topirea zăpezii este relativ mic, iar riscul producerii inundațiilor este considerat practic inexistent. În nordul țării pot fi înregistrate creșteri temporare ale nivelurilor și debitelor cursurilor de apă, însă acestea vor contribui în principal la alimentarea râurilor mici, fără a genera efecte negative semnificative.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra riscurilor generate de temperaturile oscilante din această perioadă, care favorizează formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață. Pe parcursul zilei se înregistrează valori pozitive, iar noaptea temperaturile scad sub pragul înghețului, ceea ce creează condiții pentru procesul de îngheț–dezgheț.

Potrivit salvatorilor, aceste variații determină acumularea și creșterea țurțurilor pe acoperișuri și copertine. Căderea lor poate reprezenta un pericol major pentru pietoni, putând provoca traumatisme grave sau pagube materiale, inclusiv deteriorarea autoturismelor parcate în apropierea clădirilor.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasarea sau staționarea în apropierea clădirilor de pe care pot cădea țurțuri și să manifeste prudență sporită în timpul deplasărilor. În situațiile în care aceste formațiuni de gheață prezintă un pericol iminent și nu pot fi îndepărtate în condiții de siguranță, oamenii sunt îndemnați să solicite intervenția serviciilor specializate prin apel la numărul unic de urgență 112.