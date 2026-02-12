Vremea

O nouă zi cu temperaturi anormale în Republica Moldova, maxime și de 10 grade Celsius

O nouă zi cu temperaturi anormale în Republica Moldova, maxime și de 10 grade Celsius
Vremea va continua să se încălzească și azi, 12 februarie, în Republica Moldova, valorile termice vor fi neobișnuite pentru acest interval al lunii, după cum au transmis specialiștii meteo. Maximele de joi vor ajunge la nivelul de 5 - 10 grade Celsius, maxima din timpul nopții va fi de 2 grade Celsius.

Cerul va fi acoperit de nori în toată țara, pe tot parcursul zilei, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, Soarele își va face apariția trecător în centrul teritoriului și în sud, vântul va sufla moderat. Vor fi câte 5 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, și 10 grade la Bălți, la Chișinău, la Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, maximele ajung la 4 - 10 grade Celsius, cerul va rămâne înnorat toată ziua.

Ce condiții meteo vor fi azi în România

Azi, în România, vremea va continua să se încãlzească în toată țara, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei, conform ANM. Cerul va avea temporar înnorări şi trecător, pe arii restrânse, va ploua slab în Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat şi posibil în Dobrogea şi în nordul Moldovei.

La munte, la altitudini mari, în mod trecător se vor înregistrat precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 15 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade Celsius în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 8 grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, au mai anunțat meteorologii.

Se încălzește și în București

Și în București, valorile termice sunt în creștere azi și se vor situa peste media acestei perioade a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximă va oscila în jurul valorii de 11 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -1…1 grad. Spre finalul intervalului se va forma ceaţă.

