Valorile termice din Republica Moldova sunt în creștere, cerul va fi parțial senin

Valorile termnice de azi, din Republica Moldova, se vor apropia de cele normale pentru această perioadă a anului și vor fi mai ridicate decât cele consemnate în ziua precedentă. Maximele de marți vor varia între valorile de -4 grade și 1 grad Celsius, după cum au informat specialiștii meteo. Cerul va fi parțial senin în toată țara, vântul va sulfa cu intensificări în întregul teritoriu.

Sunt anunțate câte -4 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, la Chișinău maxima va fi de -1 grad, la Bălți și Ștefan-Vodă de 0 grade Celsius, iar la Cahul de 1 grad. Mâine, temperaturile vor crește brusc și vor ajunge la un nivel neobișnuit pentru acest interval. Maximele de miercuri vor fi de 3 - 7 grade Celsius.

Azi, în România, valorile termice se vor situa local sub normele caracteristice datei în regiunile extracarpatice și în jurul acestora în rest. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații mixte în vest, nord și centru, local în sud-vest și pe alocuri în rest, conform celor de la ANM.

Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, în nordul și centrul Moldovei și pe litoral (viteze în general de 40…55 km/h), precum și pe crestele montane, în special la altitudini mari, cu rafale de peste 70…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -3 și 6 grade Celsius, iar la polul opus, cele minime între -6 și 2 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, au mai informat specialiștii meteo.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -2 până la 0 grade Celsius.