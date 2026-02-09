Cod galben de ger în mai multe județe. Ninsori și vânt puternic până la mijlocul săptămânii

Vremea Breaking news

Meteorologii au emis luni dimineață un cod galben de ger pentru Moldova și estul Transilvaniei, avertizarea fiind valabilă până marți dimineață, la ora 10:00. Totodată, Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne deosebit de rece până pe 11 februarie, iar ninsorile vor reveni în mai multe regiuni.

Cod galben de ger în Moldova și estul Transilvaniei

Avertizarea de ger vizează județe din Moldova și estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi mult sub valorile normale pentru această perioadă, cu 6–9 grade mai mici, maximele urmând să se încadreze între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, iar minimele vor coborî între -14 și -10 grade.

Viscol în sudul Banatului și la munte

În paralel, de la ora 15:00 și până marți, la ora 20:00, este în vigoare un cod galben de viscol în sudul Banatului. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, în special la altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele vor depăși 70–90 km/h, fiind semnalate viscol și vizibilitate redusă.

ANM anunță frig și ninsori până miercuri

Totodată, ANM a emis o informare meteo valabilă în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

În acest interval, vor fi temporar ninsori în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5–10 l/mp și izolat de 15–20 l/mp, iar stratul de zăpadă va avea grosimi cuprinse între 5 și 15 cm. Ninsori slabe sunt așteptate și în sudul și centrul țării, iar izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local, în sud-vestul, sudul și estul țării, dar și pe alocuri în centrul teritoriului, vântul va avea intensificări cu viteze de 45–50 km/h. La altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Valorile termice se vor menține sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și, local, în centrul țării, până la mijlocul săptămânii.

