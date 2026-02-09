Anticiclon mobil peste România. Ninsori, polei și ger de până la -15 grade

Meteorologii ANM avertizează că, la finalul acestei săptămâni, condițiile meteo se vor schimba radical. Un anticiclon mobil, format în zonele polare, înaintează rapid spre Europa de Est, urmând să traverseze regiunea până la bazinul Mării Negre și să afecteze direct România. Sistemul de presiune ridicată va transporta un front de aer rece, provocând o scădere accentuată a temperaturilor pe întreg traseul său.

Un anticiclon mobil este o zonă de presiune atmosferică ridicată aflată în deplasare, care, în contextul actual al Europei de Est, funcționează ca un vector pentru masele de aer polar. Centrul de presiune avansează din regiunile nordice și traversează estul continentului pe o direcție orientată spre Marea Neagră.

Pe măsură ce înaintează, acest sistem „împinge” sau antrenează pe flancul estic un flux de aer rece, ceea ce determină o scădere bruscă a temperaturilor în zonele traversate. Directorul Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat că vremea se va răci în toată țara și că vor fi atinse ”minime de -15 grade”. Totodată, șefa ANM a avertizat că răcirea accentuată va fi resimțită inclusiv în Capitală.

ANM a emis duminică o informare meteo care vizează episoade de ninsoare, depuneri de zăpadă de până la 15 centimetri, ger și polei. Avertizarea este valabilă începând de duminică, ora 10:00, până marți, ora 20:00, interval în care sunt așteptate precipitații, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii.

Duminică, precum și în noaptea de duminică spre luni, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Din seara zilei de luni și până marți seara, aria fenomenelor se va extinde spre Oltenia, Banat, Transilvania și zonele montane.

Cantitățile de apă vor fi, pe alocuri, de 5–10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul țării pot ajunge la 15 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă de 5–10 cm, iar la munte, în general, de aproximativ 15 cm. Izolat, sunt posibile depuneri de polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în sud-vestul, sudul și estul țării, cu viteze locale de 45–50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, rafalele pot depăși 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Gerul va fi accentuat în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei, unde temperaturile maxime se vor situa între -6 și 3 grade, iar cele minime, în general, între -15 și -5 grade.

În București, duminică, valorile termice vor rămâne peste media perioadei. Cerul va fi mai mult noros, iar pe timpul nopții sunt așteptate ploi slabe, cu posibilitatea transformării acestora în lapoviță și ninsoare spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei, când rafalele pot atinge 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 6–8 grade, iar minima de -1–0 grade.

Luni, răcirea va deveni evidentă. Cerul va rămâne mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor coborî la -1–0 grade, iar minimele la -6…-4 grade.

Marți, vremea va fi în continuare rece, cu cer predominant noros și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.