În urmă cu câteva decenii, transportul pieselor de mobilier pe plafonul autoturismului era o practică obișnuită pe drumurile din România. Mulți șoferi apelau la această soluție pentru a muta dulapuri, mese sau alte obiecte voluminoase, într-o perioadă în care serviciile de transport erau mai greu accesibile.

Astăzi, însă, regulile de circulație sunt mult mai stricte, iar transportul bunurilor pe plafonul mașinii trebuie realizat cu respectarea unor condiții clare prevăzute de legislația rutieră.

Reglementările stabilesc o delimitare clară între utilizarea personală și activitatea comercială, iar încălcarea acestora poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei, dar și la suspendarea permisului de conducere.

Montarea traverselor sau a unui suport special pe plafonul autoturismului este permisă, însă încărcătura nu poate depăși anumite limite. Potrivit legislației rutiere, șoferii nu au voie să transporte obiecte care, împreună cu vehiculul, depășesc dimensiunile acestuia în lungime sau lățime.

„Se interzice conducătorului de autovehicul […] să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia”, potrivit Art. 148 (5) din legea circulației.

Cu alte cuvinte, o piesă de mobilier care iese în afara conturului mașinii poate atrage sancțiuni și poate reprezenta un pericol pentru siguranța traficului.

Chiar și atunci când obiectele sunt transportate legal pe plafon, acestea trebuie fixate corespunzător pentru a nu crea riscuri în trafic. Încărcătura nu trebuie să afecteze stabilitatea vehiculului, să reducă vizibilitatea șoferului sau să acopere plăcuțele de înmatriculare și sistemele de semnalizare.

De asemenea, bunurile transportate nu trebuie să se deplaseze în timpul mersului, să cadă pe carosabil sau să genereze zgomote care pot deranja ceilalți participanți la trafic.

În situațiile în care dimensiunile sau masa încărcăturii depășesc limitele obișnuite, legislația impune măsuri speciale de semnalizare. Vehiculele care efectuează astfel de transporturi trebuie să fie echipate cu plăcuțe reflectorizante, marcaje vizibile și dispozitive luminoase de avertizare, astfel încât ceilalți șoferi să poată observa din timp gabaritul depășit.

Aceste cerințe sunt aplicate în special transporturilor profesionale și vehiculelor specializate.

Pentru mobilierul de mari dimensiuni, cum ar fi dulapurile, canapelele sau corpurile voluminoase, cea mai sigură soluție rămâne apelarea la o firmă de transport. Dubele și camioanele destinate mutărilor sunt concepute pentru a transporta astfel de bunuri în condiții de siguranță și în conformitate cu cerințele legale.

Astfel, deși transportul unor obiecte pe plafonul mașinii este încă permis în anumite situații, acesta trebuie realizat cu respectarea strictă a regulilor privind dimensiunile, fixarea încărcăturii și siguranța circulației.

Șoferii de autoutilitare sunt obligați să respecte strict capacitatea de încărcare stabilită de producător. Depășirea acesteia sau transportul de persoane în compartimentul de marfă este interzisă și poate atrage sancțiuni severe.

Pentru vehiculele care depășesc 3,5 tone, legislația rutieră impune restricții suplimentare de viteză, dar și dotări obligatorii de siguranță. Printre acestea se numără trusa medicală, stingătorul, două triunghiuri reflectorizante, vesta reflectorizantă și lanțurile antiderapante, necesare în sezonul rece.

Începând din 2025, operatorii de transport internațional de mărfuri au fost nevoiți să respecte o nouă cerință europeană. Toate vehiculele utilizate în transportul intracomunitar trebuie echipate cu tahografe inteligente de generația a doua.

Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România atrag atenția că nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni dure, inclusiv amenzi ridicate și, în anumite situații, chiar pedepse privative de libertate. În cazul transportului cu caracter comercial, legislația impune și prezentarea documentelor care atestă proveniența bunurilor, precum și înregistrarea fiscală corespunzătoare a activității.