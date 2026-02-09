Prognoza meteo, 9 februarie. Temperaturile scad sub mediile climatologice. Drumurile vor fi acoperite de polei

La începutul săptămânii, vremea se va răci semnificativ în majoritatea regiunilor din România. În est și sud, temperaturile diurne vor fi sub mediile climatologice, în centrul țării se vor menține apropiate de normal, iar în vest și nord-vest valorile vor depăși ușor normele perioadei. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații slabe: ninsoare în zonele montane și estice, mixte în centrul țării și ploi în vest, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și local în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h. Izolat, pe crestele montane, vitezele vor fi mai mari.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Banat și Crișana, iar minimele între -13 și 2 grade. În București, vremea se va răci considerabil, cu cer mai mult noros și ninsoare slabă trecătoare dimineața. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 45 km/h, iar temperaturile se vor situa între -7 și 1 grad.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până marți, 10 februarie, ora 20:00, care vizează precipitații temporare, mai ales ninsori, în mai multe regiuni.

În Moldova și în estul și sud-estul Transilvaniei, ninsorile vor fi mai intense duminică și în noaptea de duminică spre luni, iar de luni seara până marți seara, fenomene similare sunt așteptate în Oltenia, Banat, Transilvania și zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi moderate, între 5 și 10 litri pe metrul pătrat, iar local în munți și în sud-vest se pot acumula până la 15 litri pe metrul pătrat. Se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm, iar la munte grosimea va ajunge în general la 15 cm. Poleiul și ghețușul se pot forma izolat, creând condiții dificile pentru trafic.

Vântul va avea intensificări locale, cu rafale de 45–50 km/h în sud-vest, sud și est, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, viteza vântului va depăși 80–90 km/h, viscolind ninsoarea. Noaptea de luni spre marți va fi geroasă, cu minime între -15 și -5 grade și maxime între -6 și 3 grade în regiunile extracarpatice.

În a doua parte a lunii februarie 2026, între 16 și 22, temperaturile medii se vor menține apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor mai abundente decât media în toate regiunile.

În intervalul 23 februarie – 1 martie, valorile termice și cantitățile de precipitații vor rămâne aproape de normal, iar aceeași tendință se va păstra și între 2 și 8 martie.