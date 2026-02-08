Când vine primăvara în acest an. Ce arată prognozele meteo

După o iarnă geroasă, bucureștenii așteaptă primele semne ale primăverii și zilele însorite. Deși vremea se va încălzi treptat în următoarele săptămâni, mercurul va urca în termometre până la 20 de grade abia în Vinerea Mare, arată estimările făcute de AccuWeather.

Pe parcursul lunii aprilie 2026, temperaturile maxime din București vor fi între 18 și 21 de grade, iar minimele pe timpul nopții vor fi în jur de 8 grade, păstrând astfel aerul răcoros după apus.

Capitala va avea aproximativ 11 zile cu ploi, însumând 46 mm de precipitații, iar soarele va străluci în medie câte șase ore pe zi, semn că primăvara și-a intrat în drepturi. Chiar dacă vremea va fi în general plăcută, meteorologii spun că ploile nu vor lipsi.

Luna aprilie a fost mereu una atipică pentru București. În medie, maximele se situează între 18 și 19 grade, iar minimele nocturne în jur de 6-8 grade.

Recordul absolut pentru luna aprilie în România a fost înregistrat pe 10 aprilie 1985, la Bechet, când termometrele au arătat 35,5 grade Celsius. În Capitală, pe 12 aprilie 2018, s-au înregistrat 28-29 de grade, în timp ce cea mai scăzută temperatură din aprilie a fost de minus 26 de grade, în perioada 1-15 aprilie 1940. Ninsorile după zile calde nu sunt, de asemenea, o raritate în această lună.

Accuweather, compania americană care a furnizat prognozele, a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, iar din 1971 și-a adoptat numele actual. Serviciile oferite includ prognoze locale și globale, alerte de vreme severă, hărți radar interactive și date istorice. Printre funcțiile populare se numără RealFeel, MinuteCast și prognozele pe termen lung, care uneori sunt criticate pentru estimările pe perioade foarte îndelungate, până la 90 de zile.

La rândul lor, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în primele zile de primăvară. Între 23 februarie și 1 martie 2026, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile climatologice specifice perioadei. Precipitațiile se vor menține moderate și localizate, fără a fi semnalate fenomene extreme.

Această situație se va păstra și în intervalul 2–8 martie, când vremea va fi mai blândă, cu temperaturi și cantități de precipitații aproape de normalul perioadei.