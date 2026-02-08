Prognoza meteo, 8 februarie. Vreme capricioasă în toată țara. Se întorc ninsorile în unele regiuni

Pe parcursul zilei de 8 februarie, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale în estul țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, maximele urmând să se încadreze între -1 grad în nordul Moldovei și aproximativ 15 grade în Oltenia, potrivit ANM.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni, sub formă de ninsoare la munte, în Moldova și în estul Transilvaniei, în timp ce în Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor semnala ploi slabe pe arii restrânse, iar în celelalte zone vor apărea precipitații mixte.

Temperaturile minime vor coborî între -3 și 4 grade, însă în nordul Moldovei se vor înregistra valori mai scăzute, care pot ajunge spre -10 grade, iar dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

În București, valorile termice se vor menține peste normele climatologice, cerul va fi mai mult noros, iar pe timpul nopții vor apărea precipitații slabe, care vor începe sub formă de ploaie și se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Meteorologii anunță că, din a doua jumătate a săptămânii viitoare, vremea se va încălzi semnificativ la nivelul întregii țări, după perioada cu temperaturi scăzute.

„Răcirea vremii va surveni încă de duminică, dar se va resimți mai semnificativ în zona Moldovei, în timp ce în restul teritoriului răcirea vremii nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor normale pentru perioada din an”, a anunțat meteorogul Oana Catrina.

În perioada 16–22 februarie 2026, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Între 23 februarie și 1 martie 2026, valorile termice și regimul pluviometric vor rămâne apropiate de mediile climatologice, tendință care se va menține și în intervalul 2–8 martie 2026.