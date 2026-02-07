Vremea

Prognoza meteo, 7 februarie. ANM anunță temperaturi ridicate pentru această perioadă

Comentează știrea
Prognoza meteo, 7 februarie. ANM anunță temperaturi ridicate pentru această perioadăPloaie. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea rămâne mai caldă decât ar fi obişnuit pentru această perioadă, chiar dacă în vestul şi nordul ţării se va resimţi o uşoară scădere a temperaturilor, potrivit prognozei ANM. Cerul va fi în mare parte acoperit, iar în jumătatea de nord sunt prognozate precipitaţii slabe, în principal sub formă de ploaie.

Prognoza meteo, 7 februarie. Ploi slabe şi temperaturi ridicate pentru această perioadă

Pe parcursul zilei, valorile termice maxime vor scădea uşor în regiunile intracarpatice faţă de intervalul anterior, însă în ansamblu vor rămâne peste mediile climatologice ale datei. Cerul va fi noros, iar în jumătatea nordică vor cădea precipitaţii slabe, trecătoare, mai ales sub formă de ploaie. În estul Transilvaniei, nordul şi centrul Moldovei, dar şi în zona subcarpatică a Moldovei, sunt aşteptate precipitaţii mixte, cu posibilitatea formării izolate de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, urmând ca spre finalul intervalului să prezinte intensificări locale în sud-vest, cu rafale de aproximativ 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 2 şi 12 grade, iar minimele se vor situa între -3 şi 4 grade Celsius. În zonele joase din sud şi est, izolat, se va semnala ceaţă.

La Cluj-Napoca, ziua de sâmbătă aduce ploi slabe şi burniţă, pe arii restrânse. Maxima va ajunge la circa 10 grade, iar temperatura minimă va coborî până în jurul valorii de 3 grade. Vântul va fi slab.

Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general

În timpul nopţii, nebulozitatea va fi accentuată. În Oltenia, pe arii restrânse, precum şi izolat în nordul Crişanei, în Transilvania, sudul Banatului şi Dobrogea, se vor semnala ploi slabe, temporare. În nordul Moldovei, izolat, sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între -4 şi 5 grade Celsius. Local, se va forma ceaţă.

Ceață, mașini

Sursa foto: dreamstime.com

Prognoza meteo în Capitală

În Bucureşti, cerul va fi predominant noros, iar seara şi noaptea pot apărea ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 7 şi 8 grade, iar minima va fi de aproximativ 2 grade. Dimineaţa, sunt posibile condiţii de ceaţă.

Scad temperaturile la munte

La munte, temperaturile vor marca o uşoară scădere. Ziua, cerul va fi mai mult noros, iar precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Noaptea, acestea vor deveni mixte, iar la altitudini mari se vor transforma în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:37 - Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
08:30 - Banii publici în fotbal. Primării sunt în colaps, dar 50 de milioane de euro pleacă anual ca subvenții în SuperLiga
08:19 - Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
08:11 - Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI
08:01 - Cât costă o vacanță în România. Prețurile sunt mai mici decât în alte țări
07:55 - Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale