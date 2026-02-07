Prognoza meteo, 7 februarie. ANM anunță temperaturi ridicate pentru această perioadă

Vremea rămâne mai caldă decât ar fi obişnuit pentru această perioadă, chiar dacă în vestul şi nordul ţării se va resimţi o uşoară scădere a temperaturilor, potrivit prognozei ANM. Cerul va fi în mare parte acoperit, iar în jumătatea de nord sunt prognozate precipitaţii slabe, în principal sub formă de ploaie.

Pe parcursul zilei, valorile termice maxime vor scădea uşor în regiunile intracarpatice faţă de intervalul anterior, însă în ansamblu vor rămâne peste mediile climatologice ale datei. Cerul va fi noros, iar în jumătatea nordică vor cădea precipitaţii slabe, trecătoare, mai ales sub formă de ploaie. În estul Transilvaniei, nordul şi centrul Moldovei, dar şi în zona subcarpatică a Moldovei, sunt aşteptate precipitaţii mixte, cu posibilitatea formării izolate de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, urmând ca spre finalul intervalului să prezinte intensificări locale în sud-vest, cu rafale de aproximativ 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 2 şi 12 grade, iar minimele se vor situa între -3 şi 4 grade Celsius. În zonele joase din sud şi est, izolat, se va semnala ceaţă.

La Cluj-Napoca, ziua de sâmbătă aduce ploi slabe şi burniţă, pe arii restrânse. Maxima va ajunge la circa 10 grade, iar temperatura minimă va coborî până în jurul valorii de 3 grade. Vântul va fi slab.

În timpul nopţii, nebulozitatea va fi accentuată. În Oltenia, pe arii restrânse, precum şi izolat în nordul Crişanei, în Transilvania, sudul Banatului şi Dobrogea, se vor semnala ploi slabe, temporare. În nordul Moldovei, izolat, sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între -4 şi 5 grade Celsius. Local, se va forma ceaţă.

În Bucureşti, cerul va fi predominant noros, iar seara şi noaptea pot apărea ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 7 şi 8 grade, iar minima va fi de aproximativ 2 grade. Dimineaţa, sunt posibile condiţii de ceaţă.

La munte, temperaturile vor marca o uşoară scădere. Ziua, cerul va fi mai mult noros, iar precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Noaptea, acestea vor deveni mixte, iar la altitudini mari se vor transforma în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.