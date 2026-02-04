Vremea Breaking news

Va fi și mai rău în București: șase zile consecutive de iarnă severă. Prognoză îngrijorătoare de la ANM

Va fi și mai rău în București: șase zile consecutive de iarnă severă. Prognoză îngrijorătoare de la ANM
În intervalul 15–21 februarie, Bucureștiul va fi afectat de un episod de iarnă prelungit, caracterizat prin precipitații constante sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată. Meteorologii de la AccuWeather avertizează că aceste fenomene vor alterna ziua și noaptea, creând condiții dificile de circulație și favorizând apariția poleiului.

Bucureștenii se vor confrunta cu încă un episod de iarnă severă

Ziua de 16 februarie se anunță cea mai rece, cu ninsori consistente și temperaturi maxime de aproximativ 3 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî în jurul valorii de 1 grad. Fenomenele meteorologice persistă și în zilele următoare, alternând ninsoarea cu lapovița, ceea ce crește riscul de gheață pe drumuri și trotuare.

Primele zile ale lunii februarie au fost caracterizate de temperaturi foarte scăzute, minimele atingând chiar -10 grade Celsius, iar ninsorile izolate fiind însoțite de cer predominant noros. O încălzire temporară a fost observată între 9 și 11 februarie, când temperaturile maxime au urcat până la 13 grade Celsius, o anomalie pentru începutul lunii.

Frig. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ninsori și polei

Între 15 și 20 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 8 grade Celsius, iar minimele vor rămâne în jurul valorii de 0–2 grade.

Acest regim termic favorizează transformarea rapidă a zăpezii în gheață, mai ales dimineața și seara, ceea ce poate îngreuna semnificativ circulația în oraș, chiar și în cazul unor ninsori moderate.

Cum vor arăta ultimele zile de iarnă

După 21 februarie, meteorologii prognozează o stabilizare a vremii. Precipitațiile se vor reduce, temperaturile maxime vor ajunge la 8–10 grade Celsius, iar minimele vor fi pozitive. Cerul va fi predominant noros, cu intervale însorite spre finalul lunii.

Meteorologii de la AccuWeather spun că luna martie va începe cu temperaturi moderate, cu maxime între 8 și 18 grade Celsius. Diminețile și nopțile vor rămâne reci în prima parte a lunii, însă valorile termice vor crește treptat spre final, semnalând o încălzire treptată a vremii.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor rămâne ridicate, iar precipitațiile se vor situa aproape de mediile obișnuite pentru această perioadă, anunțând o tranziție mai blândă către primăvara meteorologică.

