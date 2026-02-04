Vremea

Prognoza meteo, 4 februarie. Vreme mai blândă în majoritatea județelor. Nu scăpăm de polei

Comentează știrea
Prognoza meteo, 4 februarie. Vreme mai blândă în majoritatea județelor. Nu scăpăm de poleiIarnă București. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Vremea se va încălzi, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor depăși semnificativ valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros, iar pe arii extinse se vor înregistra precipitații, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 4 februarie. Temperaturi de până la 14 grade

În Banat, Crișana, Maramureș, Muntenia și Dobrogea vor predomina ploile, în timp ce în Moldova, Transilvania și Oltenia vor fi precipitații mixte, iar la munte ninsoarea se va combina cu lapovița.

În anumite zone este posibil să apară polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-vest, local în est și izolat în restul țării, atingând 40–60 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 80–90 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și 14 grade, iar minimele între -3 și 8 grade. Izolat se va semnala ceață, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi mai ridicate

Vremea se va încălzi treptat, cerul va fi mai mult noros, iar pe timpul nopții vor fi averse slabe de ploaie.

Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi
Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor încadra între 1 și 4 grade.

Prognoza meteo pentru luna februarie. Frigul aspru revine în weekend

Deși vremea se va încălzi în următoarele ore, valul de ger revine începând de duminică, potrivit meteorologilor. Între 9 și 16 februarie, încălzirea va fi mai accentuată, iar precipitațiile vor fi mai frecvente, mai ales în jumătatea de sud, unde se estimează cantități mai mari de apă și episoade repetate de ploaie.

Tendința de temperaturi peste medie se va menține între 16 și 23 februarie, cu precipitații ușor peste normal în toate regiunile, indicând o iarnă mai umedă spre final.

Spre sfârșitul lunii, între 23 februarie și 2 martie, valorile termice vor rămâne ridicate, iar cantitățile de precipitații se vor apropia de mediile obișnuite, pregătind o tranziție blândă către primăvara meteorologică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:12 - Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegeri din UE, inclusiv în România
07:03 - Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi
06:54 - Agenții federali pentru migrație vor fi ținuți sub observație de activiști și la New York
06:45 - Istoria Campionatului Mondial 1962. Brazilia, o performanță ce nu a mai fost egalată. România, scoasă din joc de regi...
06:34 - Prognoza meteo, 4 februarie. Vreme mai blândă în majoritatea județelor. Nu scăpăm de polei
06:26 - Exclusiv. Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator Muammar Gaddafi, a fost ucis. Ce înseamnă pentru viitorul Libiei

HAI România!

Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale