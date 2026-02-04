Prognoza meteo, 4 februarie. Vreme mai blândă în majoritatea județelor. Nu scăpăm de polei

Vremea se va încălzi, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor depăși semnificativ valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros, iar pe arii extinse se vor înregistra precipitații, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În Banat, Crișana, Maramureș, Muntenia și Dobrogea vor predomina ploile, în timp ce în Moldova, Transilvania și Oltenia vor fi precipitații mixte, iar la munte ninsoarea se va combina cu lapovița.

În anumite zone este posibil să apară polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-vest, local în est și izolat în restul țării, atingând 40–60 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 80–90 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și 14 grade, iar minimele între -3 și 8 grade. Izolat se va semnala ceață, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea se va încălzi treptat, cerul va fi mai mult noros, iar pe timpul nopții vor fi averse slabe de ploaie.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor încadra între 1 și 4 grade.

Deși vremea se va încălzi în următoarele ore, valul de ger revine începând de duminică, potrivit meteorologilor. Între 9 și 16 februarie, încălzirea va fi mai accentuată, iar precipitațiile vor fi mai frecvente, mai ales în jumătatea de sud, unde se estimează cantități mai mari de apă și episoade repetate de ploaie.

Tendința de temperaturi peste medie se va menține între 16 și 23 februarie, cu precipitații ușor peste normal în toate regiunile, indicând o iarnă mai umedă spre final.

Spre sfârșitul lunii, între 23 februarie și 2 martie, valorile termice vor rămâne ridicate, iar cantitățile de precipitații se vor apropia de mediile obișnuite, pregătind o tranziție blândă către primăvara meteorologică.