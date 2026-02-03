Vreme nebună în ultima lună de iarnă. Primăvara vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate

Vremea din România va fi plină de contraste în ultima lună de iarnă, potrivit estimărilor făcute de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În luna februarie, temperaturile vor varia semnificativ de la o regiune la alta, cu zone în care valorile termice vor depăși mediile normale, dar și regiuni unde gerul și ninsoarea își vor face simțită prezența.

Până pe 9 februarie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în vest, nord-vest și centrul țării, dar și la munte. În schimb, în extremitățile de sud-vest și nord-est ale României, valorile termice vor fi mai scăzute.

Regimul pluviometric va fi excedentar în sud și sud-est, în timp ce nordul Carpaților Orientali va înregistra precipitații sub media normală, iar în restul teritoriului valorile vor fi apropiate de normal.

În săptămâna 9-16 februarie, mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, dar mai coborâte în nord-est. Precipitațiile vor fi peste medie în toată țara, cu accent în regiunile sudice.

În intervalul 16-23 februarie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de mediile obișnuite.

Ultima săptămână a lunii februarie, 23 februarie-2 martie, va aduce temperaturi peste normele climatologice pe întreg teritoriul, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.